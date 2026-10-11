В Алматы арестовали троих подозреваемых после появления видео из подъезда многоэтажного дома, на котором неизвестный выносит на плече мужчину с пакетом на голове. Расследование ведёт отдел полиции при управлении полиции Бостандыкского района.

Департамент полиции Алматы подтвердил, что задержаны и арестованы три человека. Для расследования создана следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц.

При этом ведомство пока не раскрыло самое важное: по какой статье ведётся расследование, где сейчас находится мужчина с видео и в каком он состоянии. Поэтому называть произошедшее похищением, убийством или другим конкретным преступлением до официальной квалификации преждевременно.

Что известно из записей камер

Первоначально видео и рассказ жильцов опубликовал Qumash. По их словам, неизвестные впервые попали на камеры подъезда 26 сентября. 29 сентября двое мужчин находились возле почтовых ящиков, а вечером поднялись в квартиру на одном из верхних этажей.

Ранним утром 30 сентября камера зафиксировала мужчину, который вынес другого человека из подъезда на плече. На голове вынесенного человека был пакет. Жильцы заявили, что узнали в нём своего одиноко проживавшего соседа.

10 октября соседи также сообщили редакции, что квартира этого мужчины якобы была переоформлена или продана. Именно после этого в социальных сетях появилась версия о возможных «чёрных риелторах».

Однако эта часть истории официально не подтверждена. Полиция не сообщала ни о продаже квартиры, ни о незаконной сделке с недвижимостью, ни о том, что мотив произошедшего связан с жильём. Поэтому KZ24.NEWS не рассматривает версию о «чёрных риелторах» как установленный факт.

Трое арестованы, но квалификация дела не раскрыта

В полиции сообщили только о задержании и аресте троих подозреваемых и о продолжающихся следственных и оперативно-розыскных мероприятиях. Кто именно эти люди и какую роль каждому из них вменяет следствие, публично не раскрывается.

Также нет официальных сведений о личности мужчины с видеозаписи, его возрасте, состоянии здоровья и нынешнем местонахождении. На записи нельзя достоверно установить, находился ли он без сознания, поэтому подобные выводы, появившиеся в соцсетях, остаются предположениями.

Проверить сообщения о продаже квартиры по открытым государственным данным также невозможно без точного адреса объекта, кадастровых данных и официального подтверждения личности собственника. Таких сведений полиция не опубликовала.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Алматы. На момент подготовки материала новых подробностей о квалификации уголовного дела и судьбе мужчины официально не сообщалось.