История с давкой на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте перешла в новый этап: одного из организаторов задержали и поместили в изолятор временного содержания. Полиция впервые назвала предварительную причину опасного скопления людей — проданных билетов, по данным следствия, было значительно больше, чем допускала вместимость концертной площадки.

Задержанный — мужчина 1984 года рождения, которого полиция обозначает как организатора концерта. Его имя не раскрывается. Расследование началось после концерта «Сахнада 20 жыл», прошедшего 10 октября на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте. Обновлённые данные сообщила полиция.

В Департаменте полиции заявили, что превышение допустимой вместимости, по предварительной версии следствия, привело к массовому скоплению людей и создало угрозу безопасности зрителей. Однако точное количество проданных билетов полиция пока не назвала.

Сколько людей могли пустить на стадион — пока главный вопрос

Центральный стадион имени Кажымукана обычно рассчитан примерно на 18 тыс. зрительских мест. Именно такую вместимость ранее указывал акимат Шымкента, рассказывая о строительстве новой городской арены.

Но 18 тыс. мест на футбольных трибунах нельзя автоматически считать допустимой вместимостью именно концерта 10 октября. При концертной конфигурации могли использоваться поле, сцена, дополнительные зоны и отдельные требования к эвакуации. Полиция пока не раскрыла ни установленный лимит для этого мероприятия, ни фактическое число реализованных билетов.

Не опубликованы также документы, на основании которых организатор определял билетную квоту. Поэтому сейчас достоверно известно только одно: по предварительным данным полиции, фактическая продажа значительно превысила допустимую вместимость площадки.

Freedom Афиша назвала организатором Show Service

Ранее Freedom Афиша заявила, что организатором мероприятия выступала компания Show Service. По версии билетного сервиса, сама Freedom занималась продажей билетов в пределах квот, заявленных организатором, а на площадке обеспечивала работу волонтёров, которые проверяли билеты и выдавали браслеты.

Подготовка стадиона, организация входа зрителей и привлечение охраны, как заявила Freedom, в её обязанности не входили. Компания выразила готовность передать следствию материалы подготовки мероприятия и сведения о работе своей команды.

При этом полиция публично не сообщила, связан ли задержанный мужчина непосредственно с Show Service, является ли он её руководителем, сотрудником или выступал организатором в другом юридическом качестве. Поэтому отождествлять задержанного с конкретной компанией до официального разъяснения нельзя.

Восемь человек обращались к медикам

После концерта за медицинской помощью обратились восемь человек. Семерых после осмотра отпустили домой. 18-летнюю девушку госпитализировали с травмами.

По данным управления здравоохранения на утро 11 октября, её состояние оценивалось как стабильно тяжёлое с некоторым улучшением. Она оставалась под наблюдением врачей. Эти сведения передало управление.

Одновременно в социальных сетях распространялись сообщения о якобы погибших и десятках или даже сотнях пострадавших. Полиция и Центр по борьбе с дезинформацией эти утверждения опровергли: официальных данных о погибших нет.

Утром организаторов доставили в полицию, вечером одного поместили в ИВС

Утром 11 октября полиция сообщала, что организаторов мероприятия доставили в отдел и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, зарегистрировали уголовное дело. Позже появился новый процессуальный шаг: один из организаторов был уже официально задержан и помещён в ИВС.

Формулировка, которую использует полиция, соответствует названию статьи 306 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако номер статьи в свежем официальном комментарии полиция не указала, поэтому KZ24.NEWS не утверждает, что задержанному уже предъявлено подозрение именно по этой статье.

Задержание также не означает признания человека виновным. Следствию ещё предстоит установить, кто определял количество билетов, кто отвечал за допустимую загрузку стадиона, организацию входа, охрану и управление потоком зрителей.

Ключевыми документами для расследования теперь становятся договоры между организатором, билетным оператором и другими участниками мероприятия, утверждённая схема концерта и фактические данные о проданных и использованных билетах. Эти материалы публично пока не представлены.