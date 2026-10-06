Промышленные стоки предложили очищать для повторного использования

Казахстанские ученые разработали многоступенчатую систему очистки промышленных сточных вод, которая позволяет подготовить воду к повторному использованию. Технологию создали специалисты Satbayev University в рамках научно-технической программы по защите окружающей среды, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.



Как работает система очистки

Система предусматривает несколько этапов. Сначала из сточных вод удаляют основные примеси и соли, после чего вода проходит дополнительную фильтрацию. Для разных загрязнений ученые используют специальные материалы, которые способны поглощать и удерживать вредные вещества.

Часть таких материалов получают из природного сырья и растительных отходов. Это позволяет одновременно перерабатывать сельскохозяйственные отходы и использовать полученное сырьё для очистки воды.

Для сложных органических загрязнений ученые также применяют холодную плазму. В лабораторных испытаниях она позволила удалить более 99% модельного органического загрязнителя примерно за 30 минут.

Технологию испытали на предприятиях

Разработки уже проверили на промышленных сточных водах предприятий Казахстана. Отдельные испытания проводились с растворами, содержащими уран. Полученные результаты ученые используют для дальнейшего создания многоступенчатой системы очистки.

В зависимости от состава загрязнений система позволяет комбинировать разные методы обработки воды. Такой подход помогает подбирать очистку под конкретное производство и состав его стоков.

Воду можно будет использовать повторно

После очистки воду планируют возвращать в производственный цикл. Это может снизить потребность предприятий в свежей воде и уменьшить объём сточных вод, которые необходимо сбрасывать или дополнительно очищать.

Ученые оценивают не только эффективность технологии, но и её экономическую и экологическую целесообразность. В частности, они учитывают углеродный след материалов, возможность повторного использования сорбентов и сокращение применения химических реагентов.

Исследования продолжаются в рамках программы BR27199301 «Разработка климатически-нейтральных новых материалов, передовых технологий и методов для защиты окружающей среды от антропогенных загрязнений и изменения климата».