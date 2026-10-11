С 12 октября в Таразе начинается подключение многоквартирных домов к отоплению, однако одна из ключевых городских теплоэлектроцентралей входит в новый сезон с износом оборудования 66% и по-прежнему остаётся в «красной зоне» риска.

За пять календарных дней тепло планируют подать в 1 439 многоквартирных домов. Социальные объекты начали подключать ещё 8 октября. Одновременно свежие данные Минэнерго показывают, что масштабный ремонт пока не позволил полностью вывести ТЭЦ АО «Таразэнергоцентр» из категории проблемных объектов.

С 2022 по 2026 год износ станции снизился с 75% до 66% — на 9 процентных пунктов, по расчётам KZ24.NEWS. При этом часть оборудования продолжает работать после окончания первоначального нормативного срока службы: возможность его дальнейшей эксплуатации подтверждают специализированные экспертные организации.

На ремонт потратили 321 млн ₸, число отказов сократилось

Перед отопительным сезоном 2026–2027 годов на ТЭЦ капитально отремонтировали один котёл, провели текущий ремонт ещё пяти котлов и двух турбин. Общая стоимость ремонтной кампании составила 321 млн ₸. Отдельно в инвестиционной программе на 2026 год предусмотрено 95,4 млн ₸ на ремонтные работы.

При этом техническая статистика заметно улучшилась. За январь–август 2025 года на станции зарегистрировали семь технологических нарушений — три отказа первой степени и четыре второй. За тот же период 2026 года произошёл один отказ второй степени.

Располагаемая тепловая мощность станции сейчас составляет 516 Гкал в час при установленной мощности 658 Гкал в час. Минэнерго заявляет, что на случай вывода основного оборудования в ремонт имеется резерв: его могут включить в течение четырёх-пяти часов. На станции также хранится резервное топливо — мазут, запас которого, по данным ведомства, соответствует нормативу.

Перед зимой остаётся долг за газ

Финансовое положение предприятия тоже остаётся фактором риска. По данным QazaqGaz Aimaq, которые приводит Kazinform, в начале сентября задолженность «Таразэнергоцентра» за газ составляла 1,85 млрд ₸.

При этом станция только в 2025 году окончательно вернулась под контроль государства после крупного уголовного дела. АФМ сообщило, что обвиняемые похитили 4,3 млрд ₸, принадлежавших государству, и легализовали средства через подконтрольные компании. Восемь человек получили от трёх до 13 лет лишения свободы, а 100% акций «Таразэнергоцентра» вернули в государственную собственность.

После возврата предприятия государству ремонты продолжились. В частности, был заменён трансформатор, сгоревший в январе 2025 года: новый агрегат стоимостью 360 млн ₸ запустили в июне. Одновременно власти планируют расширить районную котельную РК-4, установив дополнительный котёл примерно за 1,8 млрд ₸.

Минэнерго рассчитывает вывести ТЭЦ из «красной зоны» до конца года

Ещё в мае Правительство включало Таразскую ТЭЦ в число пяти станций страны, остающихся в «красной зоне». Тогда Минэнерго заявляло, что по каждому такому объекту утверждён отдельный план ремонта, а финансирование работ увеличено. Станции планировали вывести из проблемной категории до конца 2026 года.

На 11 октября этот статус у Таразской ТЭЦ пока сохраняется. При этом Жамбылская область в целом уже названа среди регионов, выполнивших требования по готовности теплоисточников и сетей к отопительному сезону.

Главная практическая проверка начнётся с 12 октября, когда отопление начнут массово подавать в жилой фонд. По графику акимата подключение 1 439 домов должно занять пять дней.