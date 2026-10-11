В Каркаралинском районе семидесятилетний пенсионер участвует в забегах и занимает призовые места. Жумаш Курмангалиев уверен: движение — залог хорошего самочувствия и активного долголетия. За свою скорость и выносливость односельчане прозвали его настоящим скороходом.

Утро Жумаша Курмангалиева начинается с первыми лучами солнца. Пенсионер встаёт на рассвете, выходит на свежий воздух и сначала разминается. А затем отправляется на пробежку. С каждым днём старается увеличивать дистанцию, постепенно укрепляя свою выносливость.

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«Я встаю каждое утро в шесть часов. Каждый день пробегаю по десять километров. Для меня это уже стало привычкой. Главное — не лениться и постоянно двигаться», — говорит пенсионер Жумаш Курмангалиев.

Уже семь лет он не изменяет своей привычке, независимо от времени года и погоды. Ни зимние морозы, ни летняя жара не становятся поводом пропустить тренировку. Регулярные пробежки помогают ему поддерживать хорошую физическую форму и чувствовать себя бодрым.

«Если один день не побегаю, уже чувствую себя не так, как обычно. Организм привык к движению. Поэтому стараюсь каждый день находить время для физических упражнений», — говорит пенсионер Жумаш Курмангалиев.

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Свои силы пенсионер проверяет и на соревнованиях по бегу. Недавно он принял участие в республиканском марафоне «Бұғылы тревэл» и занял первое место. Участникам предстояло преодолеть непростой маршрут к Шайтанколю: подняться по крутому склону, а затем спуститься обратно. Двенадцать километров Жумаш Курмангалиев преодолел за один час двадцать девять минут.

«Маршрут был непростым, особенно подъём. Но я привык рассчитывать свои силы и двигаться вперёд. Для меня главное — преодолеть дистанцию и получить удовольствие от самого процесса. А первое место стало приятным результатом тренировок», — говорит пенсионер.

Ерканат Курмангалиев, сын Жумаша Курмангалиева:

«Отец всегда был активным человеком. Мы видим, сколько сил и времени он уделяет спорту. Его пример вдохновляет и нас. Он своим образом жизни показывает, что возраст не должен становиться препятствием для движения и новых достижений».

Бегом физическая активность Жумаша Курмангалиева не ограничивается. Зимой он встаёт на лыжи, а летом пересаживается на велосипед. На двух колёсах пенсионер объезжает родное село по два раза в день. По его словам, регулярное движение помогает поддерживать бодрость и хорошее самочувствие.

«Велосипед — ещё один мой любимый вид активности. Летом часто катаюсь по селу, зимой хожу на лыжах. Стараюсь не сидеть на месте. Когда двигаешься, и настроение лучше, и сил больше», — говорит пенсионер Жумаш Курмангалиев.

Не обходится и без привычных сельских забот. Жумаш Курмангалиев любит выезжать верхом на лошади и пасти скот. Даже в повседневных делах он находит возможность оставаться активным. Глядя на него, трудно поверить, что за плечами уже семь десятилетий: энергичности и жизнелюбию героя можно только позавидовать.

«Он у нас очень активный, на месте долго не сидит. Даже если погода плохая, всё равно старается выйти на улицу. Мы уже привыкли к его режиму. Конечно, радуемся, что он сохраняет бодрость и столько внимания уделяет своему здоровью», — говорит супруга Жумаша Курмангалиева Билимгуль Мырзаханова.

Семью Курмангалиевых вполне можно назвать спортивной династией. Четверо детей и внуки берут пример с главы семьи и тоже стараются придерживаться здорового образа жизни. А Жумаш Курмангалиев своим примером доказывает: активность, настойчивость и любовь к жизни помогают сохранять бодрость в любом возрасте.