После давки на входе на концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте возник главный вопрос: кто отвечал за безопасный проход зрителей на стадион. Freedom Афиша, продававшая билеты на мероприятие, заявила, что организация доступа людей и привлечение охраны в её задачи не входили.

Инцидент произошёл 10 октября у Центрального стадиона имени Кажымукана, где проходил концерт «Сахнада 20 жыл». Сам факт давки Freedom Афиша признала в своём заявлении. Компания также сообщила, что её обеспокоили сведения о пострадавших и что она выясняет обстоятельства произошедшего.

При этом официально подтверждённого количества пострадавших на момент подготовки материала нет. В соцсетях зрители рассказывали о травмах и людях, которым становилось плохо, публиковались также кадры машины скорой помощи. Однако KZ24.NEWS не обнаружил опубликованных данных полиции или органов здравоохранения Шымкента о числе обратившихся за медицинской помощью.

Freedom назвала организатором Show Service

По версии Freedom Афиши, организатором концерта выступала Show Service. Сам билетный сервис продавал билеты в пределах квот, заявленных организатором, а непосредственно на стадионе обеспечивал работу волонтёров, которые проверяли билеты и выдавали зрителям браслеты.

При этом подготовка площадки, организация доступа зрителей и привлечение охраны, как утверждает компания, в её зону ответственности не входили. Это важное уточнение, но пока оно отражает позицию только одной стороны. Документы, распределяющие обязанности между участниками организации концерта, публично не представлены.

Freedom Афиша заявила, что готова передать правоохранительным органам имеющуюся информацию, в том числе материалы о подготовке мероприятия и работе своей команды на площадке. Пострадавших и очевидцев компания попросила сообщать информацию по телефону +7-771-936-53-53 или на help@ticketon.kz.

Позиции Show Service и полиции пока нет

Отдельного публичного комментария Show Service по поводу давки KZ24.NEWS в открытых источниках на момент подготовки публикации не обнаружил. Поэтому утверждать, какая именно организация юридически отвечала за охрану, количество входов, формирование очередей и управление потоком зрителей, пока преждевременно.

Дополнительной осторожности требует и само название Show Service: в казахстанских реестрах существуют несколько организаций и предпринимателей с похожим названием. Без договора, реквизитов организатора на билете либо официального комментария самой компании нельзя надёжно привязывать концерт к конкретному юридическому лицу.

Официальная афиша концерта подтверждает, что выступление Кайрата Нуртаса было назначено на 10 октября на Центральном стадионе имени Кажымукана. Концерт являлся частью юбилейного тура артиста, посвящённого 20-летию его творческой деятельности.

Таким образом, после первоначальных сообщений о давке история перешла в вопрос об ответственности организаторов мероприятия. Freedom Афиша обозначила границы своей роли, но окончательно установить, кто отвечал за безопасность входа и почему возникло опасное скопление людей, можно будет только после позиции Show Service, полиции и других участников организации концерта.