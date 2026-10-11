Обучение работе с маркетплейсами в Астане закончилось для пяти клиентов потерей в общей сложности 15,6 млн ₸. Женщина находила учеников через социальные сети, а уже во время обучения предлагала им вложить деньги в закупку товаров для последующей продажи.

Клиентам обещали вернуть вложенные средства вместе с прибылью. Однако деньги женщина использовала по своему усмотрению, сообщила прокуратура Астаны 10 октября.

В результате пострадали пять человек. Прокуратура оценивает общий материальный ущерб в 15,6 млн ₸. Как распределялась эта сумма между потерпевшими, в сообщении не раскрывается.

Сначала обучение, затем предложение вложить деньги

Особенность этой схемы в том, что предложение передать крупную сумму появлялось не при первом контакте. Сначала женщина предлагала через соцсети обучение ведению маркетплейса. По данным прокуратуры, во время занятий она входила в доверие к клиентам, после чего предлагала профинансировать закупку и последующую реализацию товаров через маркетплейс.

Деньги должны были вернуться к участникам вместе с прибылью от продаж. Фактически же, как установил суд, полученными средствами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Прокуратура после этого дела отдельно предупредила об обещаниях гарантированного высокого дохода и предложениях передать деньги для «раскрутки бизнеса» либо инвестиций через социальные сети. Ведомство рекомендует до передачи крупных сумм проверять человека, законность его деятельности и документально оформлять обязательства.

Суд учёл предыдущую судимость

Женщину признали виновной в мошенничестве. С учётом прежней судимости суд назначил ей шесть лет лишения свободы.

Каким было предыдущее преступление и было ли оно связано с маркетплейсами или другими инвестиционными предложениями, прокуратура не уточняет. В официальном сообщении также не названы имя осуждённой, конкретный маркетплейс и дата вынесения приговора.

Гражданские иски пяти потерпевших удовлетворены. При этом прокуратура не сообщает, получили ли они к настоящему моменту свои деньги фактически: из релиза следует только, что суд удовлетворил требования о возмещении.

Информация о приговоре появилась на сайте прокуратуры Астаны утром 10 октября. Таким образом, история уже дошла до судебного финала, однако открытых подробностей о продолжительности схемы, размерах отдельных вложений и исполнении гражданских исков пока нет.