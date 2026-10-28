Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снять санкции с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который возглавляет спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом 27 октября 2026 года сообщила The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с российско-американскими переговорами.

Речь пока не идёт об отмене ограничений: американские власти рассматривают заявку фонда в рамках установленной процедуры. По словам источника газеты, цель возможного решения — улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой и содействовать прекращению войны в Украине. Об этом сообщила NYT.

Санкции связаны с переговорами о поставках дизеля

По данным издания, российская сторона добивается снятия ограничений, чтобы РФПИ мог участвовать в организации поставок российского дизельного топлива в США. Фонд и его руководитель могут играть роль посредников в финансовых расчётах между российскими продавцами и американскими покупателями.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в переговорах между Москвой и Вашингтоном и продвигает идеи совместных экономических проектов. Один из американских чиновников, на которого ссылается NYT, назвал его полезным посредником в обсуждении путей урегулирования войны.

При этом возможное смягчение ограничений не означает, что санкции уже отменены. По информации газеты, фонду предстоит доказать, что причины, по которым его включили в санкционный список, больше не действуют.

Почему фонд попал под санкции

Минфин США ввёл санкции против РФПИ и его генерального директора Кирилла Дмитриева 28 февраля 2022 года — через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В официальном сообщении американское ведомство заявило, что фонд и его руководство могли помогать российским властям привлекать капитал за рубежом.

Тогда Минфин США охарактеризовал РФПИ как инструмент финансового влияния Владимира Путина. Фонд был создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику и участвовал в проектах с зарубежными партнёрами.

Теперь возможное исключение РФПИ из санкционного списка рассматривается на фоне обсуждения экономического сотрудничества России и США. Однако на 28 октября 2026 года подтверждённого решения об отмене санкций в отношении фонда не опубликовано.