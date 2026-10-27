В Алматы рассматривают возможность исключить автовокзал «Сайран» из списка памятников истории и культуры местного значения. Окончательное решение не принято: здание сохраняет охранный статус. Об этом управление культуры сообщило в ответе Tengrinews, опубликованном 27 октября.

Основанием для обсуждения стала историко-культурная экспертиза от 16 июля 2026 года. Её подготовило ТОО Rutrum по договору с ТОО Aray Qurylys. По изложению управления, эксперты сочли, что здание существенно утратило первоначальные архитектурные и градостроительные характеристики.

Вопрос рассмотрела городская комиссия по охране памятников. Затем материалы направили в Министерство культуры и информации, которому предстоит решить вопрос об их передаче на Республиканскую комиссию по вопросам историко-культурного наследия.

Что город планировал раньше

В декабре 2024 года акимат Алматы сообщал о переговорах с владельцем «Сайрана» по возвращению автовокзала в коммунальную собственность. Целью называли реконструкцию и создание единого комплекса.

Тогда городские власти напоминали, что объект перешёл в частные руки в середине 2000-х годов, а в 2018–2019 годах там провели базовую модернизацию. Само сообщение о переговорах не подтверждает, что выкуп впоследствии состоялся.

Что известно о собственнике

На сайте автовокзала указано: до 2025 года он принадлежал ТОО «Международный автовокзал Сайран», а с 2025 года — ТОО UniRouteStation.

Эта информация требует отдельной проверки по правоустанавливающим документам: описание предприятия на сайте не заменяет сведения о зарегистрированных правах на здание и земельный участок. Открытого подтверждения завершения переговоров акимата в проверенных источниках найти не удалось.

Что известно о работе «Сайрана»

Автовокзал построили в 1983 году. По данным его сайта, он ежедневно принимает и отправляет около 140 автобусов и обслуживает до 1,6 тысячи пассажиров. Период расчёта этих показателей не указан.

Обсуждение охранного статуса само по себе не означает решения закрыть автовокзал или снести здание. В опубликованном ответе управления культуры таких решений не объявлено.