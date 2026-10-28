В Европе усилились разногласия относительно дальнейших отношений с Россией и способов завершения конфликта на Украине. 27 октября 2026 года президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Днём ранее Словакия возобновила межправительственное экономическое сотрудничество с Москвой, а Соединённые Штаты начали готовиться к приёму новых партий российского дизельного топлива.

Эти события происходят перед ожидаемым в ноябре возобновлением трёхсторонних переговоров России, Украины и США. Для Москвы происходящее означает появление дополнительных каналов дипломатического взаимодействия с западными государствами, хотя о существенном сближении позиций по украинскому урегулированию говорить пока рано.

Финляндия и Норвегия инициировали прямые переговоры с Путиным

Телефонный разговор 27 октября продолжался около полутора часов. Согласно сообщению администрации президента Финляндии, Стубб и Стёре позвонили российскому лидеру из Хельсинки. Контакт состоялся после консультаций с Украиной и встречи в Осло 20 октября.

Стубб заявил, что для завершения войны необходимы прямые переговоры. Он объяснил инициативу интересами европейской безопасности: Финляндия и Норвегия непосредственно соседствуют с Россией и заинтересованы в стабильности в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

Примечательно, что оба государства продолжают поддерживать Украину, однако их руководители сочли необходимым восстановить непосредственный контакт с Кремлём. Такой подход заметно отличается от прежней практики большинства европейских союзников Киева, избегавших прямого диалога с Владимиром Путиным.

По данным Reuters, в Кремле подтвердили неизменность российской позиции: долгосрочное урегулирование должно учитывать интересы безопасности Российской Федерации. Москва также возложила часть ответственности за затягивание конфликта на политику Евросоюза и НАТО. Это оценка российской стороны, которую европейские правительства не разделяют.

В Европе возникли разногласия из-за разговора с Москвой

Инициатива Хельсинки и Осло вызвала публичную критику в других североевропейских государствах. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен усомнилась в результативности самостоятельных контактов с Путиным. Премьер Швеции Ульф Кристерссон также выразил скепсис относительно перспектив подобного диалога.

Как сообщило Euronews 27 октября, разногласия возникли даже между странами, которые традиционно занимали близкие позиции по поддержке Украины и санкционному давлению на Россию.

При этом Финляндия и Норвегия подчеркнули, что действовали от имени собственных государств, а не всего Европейского союза. Их инициатива не означает изменения официальной позиции ЕС или отказа от помощи Киеву.

Тем не менее дипломатический эпизод продемонстрировал важное противоречие: европейские столицы хотят влиять на условия будущего урегулирования, однако без прямого общения с Москвой их возможности остаются ограниченными. Возобновление контактов может помочь европейским государствам участвовать в обсуждении вопросов безопасности, которые непосредственно затрагивают их интересы.

Словакия возобновила сотрудничество с Россией после пятилетнего перерыва

Ещё одним заметным событием стало заседание российско-словацкой межправительственной комиссии, состоявшееся 26 октября в Москве. В таком формате стороны не встречались с 2021 года.

Словацкую делегацию возглавил министр иностранных дел Юрай Бланар, российскую — министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В центре внимания оказались энергетика, атомная промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, туризм, спорт и культура.

Согласно публикации словацкого внешнеполитического ведомства от 26 октября, Братислава намерена развивать отношения с Россией в сферах, которые не подпадают под санкции Евросоюза.

Юрай Бланар подчеркнул приоритет национальных интересов Словакии. Стороны также обсудили необходимость стабильных поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» и возможность продолжения работы межправительственной комиссии в 2027 году.

Подход словацких властей отличается от политики многих других членов ЕС. Правительство Роберта Фицо последовательно выступает за сохранение прагматичных экономических контактов с Россией и критически относится к отдельным механизмам финансовой поддержки Украины. При этом Словакия официально сохраняет обязательства в рамках ЕС и НАТО.

США разрешили импорт российского дизеля до апреля 2027 года

Параллельно с европейскими дипломатическими контактами меняется ситуация в российско-американских энергетических отношениях. 9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало лицензию № 135, разрешающую определённые операции по продаже, доставке и импорту российского дизеля до 7 апреля 2027 года. Речь идёт о специальном исключении из санкционного режима, а не об отмене всех американских ограничений против России.

27 октября британская Financial Times сообщила, что три танкера с приблизительно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются к портам США. Ожидается, что поставки начнут прибывать в ноябре. Среди судов есть танкеры, находящиеся под отдельными западными санкциями, что создаёт дополнительные юридические вопросы.

Решение Вашингтона объясняется стремлением снизить высокие цены на топливо. Для российской стороны возобновление поставок открывает возможности на рынке, который был фактически закрыт после введения ограничений в 2022 году.

Однако американский подход вызывает споры внутри самих США. Часть законодателей выступает против сделки, опасаясь, что дополнительные энергетические доходы России могут использоваться для финансирования военных действий.

Москва и Киев готовятся к ноябрьским переговорам

На этом фоне продолжается подготовка нового раунда трёхсторонних переговоров России, Украины и США. В качестве предполагаемой площадки рассматривается Абу-Даби. Встреча ожидается в первой половине ноября, но окончательная дата публично не утверждена.

Российская сторона настаивает на обсуждении долгосрочных гарантий безопасности и учёте своих интересов. Киев требует гарантий собственной безопасности, сохранения суверенитета и ограничения атак на энергетическую инфраструктуру.

После беседы Стубба и Стёре с Путиным президент Украины Владимир Зеленский также поговорил с североевропейскими лидерами. Как сообщил его офис 27 октября, стороны обсудили подготовку ноябрьской встречи и меры по снижению напряжённости.

Ранее KZ24.NEWS писал о заявлениях Владимира Путина относительно возможности компромиссов и предложениях по возобновлению переговорного процесса.

Почему европейские страны меняют подход к диалогу

События 26–27 октября позволяют говорить не о едином развороте Европы в сторону России, а о появлении нескольких различных подходов. Финляндия и Норвегия выступают за непосредственный дипломатический контакт при сохранении поддержки Украины. Словакия делает акцент на национальных экономических интересах и сотрудничестве с Москвой. США при администрации Дональда Трампа демонстрируют готовность к ограниченным коммерческим договорённостям даже в условиях сохраняющихся политических разногласий.

Для России эта ситуация создаёт новые дипломатические и экономические возможности. Но открытие каналов общения пока не привело к согласованию условий прекращения войны.

Главным испытанием станет ноябрьский переговорный раунд. Именно он должен показать, способны ли Москва, Киев и Вашингтон перейти от обсуждения взаимных требований к конкретным договорённостям, а европейские государства — найти собственную роль в будущем урегулировании.