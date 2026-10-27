Аграрным предприятиям Павлодарской области нужны 444 специалиста, следует из опроса региональной палаты предпринимателей «Атамекен». Его результаты привёл 24KZ в сюжете от 24 октября.

Среди востребованных профессий названы агрономы, механизаторы, ветеринары и инженеры-механики. Разбивки потребности по каждой специальности в публикации нет.

444 специалиста — оценка кадровой потребности по ответам работодателей. Она сама по себе не подтверждает наличие такого же числа открытых вакансий с установленными зарплатами и сроками найма.

Как готовят специалистов

В том же сюжете представитель палаты сообщила о 144 предприятиях, которые участвуют в дуальном обучении совместно с колледжами. В отдельных районах также применяют краткосрочную профессиональную подготовку.

Где искать конкретную работу

Соискателям стоит проверять действующие объявления на Enbek: электронная биржа труда публикует предложения работодателей и служб занятости.

Ищите по названию профессии и населённому пункту.

Проверьте дату объявления и уточните у работодателя, продолжается ли набор.

До отклика выясните размер оплаты, график, требования к опыту, сезонность работы и условия проживания.

Уточните, включает ли указанная сумма премии и доплаты, предоставляются ли питание и доставка.

Ранее KZ24.NEWS разбирал спрос работодателей на рабочие профессии в Казахстане. Приведённые в том материале объявления относятся к сентябрю и требуют повторной проверки перед откликом.