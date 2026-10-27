В Актобе полиция установила 27-летнего местного жителя, которого подозревают в серии мошенничеств под предлогом изготовления мебели на заказ. В одном из эпизодов заказчик передал ему более 3 млн ₸, но, по версии следствия, обещанную услугу не получил.

Мужчину установили в ходе оперативных мероприятий и доставили в отдел полиции. В процессе расследования правоохранители выявили его возможную причастность к 15 аналогичным эпизодам, сообщила Polisia.kz.

При этом полиция пока не раскрыла общую сумму предполагаемого ущерба по всем эпизодам, размеры предоплаты других заказчиков и период, в течение которого могла действовать схема. Также не названы компания или мастерская, от имени которых мог работать подозреваемый.

Полиция ищет других возможных потерпевших

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют, могут ли быть другие заказчики, которые также передавали деньги за изготовление мебели.

Формулировка полиции о «возможной причастности» важна: 15 эпизодов пока находятся на стадии расследования. О предъявленном обвинении, мере пресечения или передаче дела в суд в официальном сообщении не говорится.

Это не первый подобный случай в Актобе за последнее время. В январе 2026 года полиция расследовала отдельное дело после заявления 28-летней жительницы города. Женщина рассказала, что нашла в соцсетях объявление об изготовлении мебели и перечислила 2,3 млн ₸ за кухонный гарнитур, после чего исполнитель перестал выходить на связь. Тогда полиция сообщала как минимум ещё о трёх аналогичных эпизодах. Связь этого дела с нынешним расследованием официально не установлена.

Что советует полиция при заказе мебели

В МВД рекомендуют до передачи денег проверить репутацию исполнителя и оформить письменный договор. В нём должны быть зафиксированы стоимость заказа, сроки изготовления и условия выполнения работ.

Также стоит сохранять чеки, банковские переводы, переписку и другие документы, подтверждающие передачу денег. Именно они могут стать доказательствами, если исполнитель перестанет выходить на связь или не выполнит заказ.

На данный момент установлен лишь статус 27-летнего мужчины как подозреваемого. Его виновность может быть установлена только вступившим в силу решением суда.