Подтвердить стаж для пенсии за период до 1 января 1998 года можно и без трудовой книжки — другими документами либо решением суда. Такой порядок Минтруда разъяснило в ответе Tengrinews, опубликованном 26 октября 2026 года.

Начать стоит с поиска документов предприятия, а сведения о пенсионных взносах проверить отдельно. Подтверждение того, что человек работал, само по себе не доказывает перечисление обязательных пенсионных взносов — ОПВ.

1. Найдите архив предприятия или его правопреемника

Если организация закрылась, выясните, куда передали её кадровые документы. Они могут находиться в государственном или ведомственном архиве либо у правопреемника. Такой порядок действий разъясняет территориальный департамент Минтруда.

Для поиска подготовьте прежнее название предприятия, место его нахождения, годы работы и свои фамилию, имя и отчество за тот период. Приложите сохранившиеся документы. Запрашивайте сведения о приёме и увольнении, а при необходимости подтверждения заработка — документы о начисленной зарплате.

2. Закажите архивную справку через eGov

Услуга «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок» доступна онлайн. Она бесплатная, указанный срок оказания — 11 рабочих дней.

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Заполните запрос и приложите сохранившиеся подтверждающие документы.

Подпишите заявку ЭЦП либо одноразовым SMS-паролем. Для SMS-подписания телефон должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан.

Проверьте результат в личном кабинете, в истории получения услуг.

Запрос можно подать и через «Правительство для граждан» либо непосредственно в архив. Результатом может быть не только справка, но и ответ об отсутствии документов или направлении запроса в другой архив. Срок оказания услуги не гарантирует, что нужные сведения сохранились.

О дистанционном получении архивных документов ранее писал KZ24.NEWS.

3. Если документы восстановить невозможно, рассмотрите обращение в суд

Когда необходимые сведения отсутствуют в архивах и подтвердить работу иным способом невозможно, вопрос может решаться в судебном порядке. Потребуются предусмотренные законом основания и доказательства работы в соответствующий период.

Сохраните ответы архивов и организаций: они помогут показать, какие попытки получить документы уже предпринимались. Обращение в суд не означает автоматического зачёта заявленного стажа — доказательства оцениваются по конкретному делу.

4. Отдельно проверьте пенсионные взносы после 1998 года

Для трудовых периодов после 1 января 1998 года важно проверить сведения об ОПВ. Запросите выписку со своего пенсионного счёта за нужные даты. Например, сервис ЕНПФ позволяет направить её на электронный адрес, ранее указанный в системе фонда.

Согласно официальному перечню документов для базовой пенсии, период перечисления ОПВ подтверждается данными централизованной базы. При неполном или несвоевременном перечислении могут использоваться:

справка работодателя или правопреемника о перечислении ОПВ;

справка архивного учреждения о перечислении ОПВ;

решение суда, подтверждающее период перечисления ОПВ.

Периоды в справках должны соответствовать документам о трудовой деятельности. Решение об установлении факта работы и решение, подтверждающее перечисление взносов, устанавливают разные обстоятельства.

Если проблема связана с неуплатой взносов работодателем, Минтруда рекомендует обращаться в органы государственных доходов по месту его регистрации. Подтверждение работы не создаёт отсутствующие пенсионные накопления автоматически.

О влиянии пропусков взносов на пенсионное обеспечение сообщал KZ24.NEWS. Собранные документы и спорные периоды стоит заранее обсудить с территориальным департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.