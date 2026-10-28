Бразильский сенатор Флавио Болсонару, проигравший президентские выборы действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве, уехал в США, сообщили источники Reuters. Американский Госдепартамент заявил, что выдаст визы политику и его семье.

Отъезд произошёл после того, как Болсонару не выполнил требование Верховного суда Бразилии сдать паспорта в течение 24 часов. Документы аннулировали после истечения срока. Судебное решение связано с расследованием предполагаемого отмывания денег. Болсонару отрицает нарушения.

По данным Reuters, власти не подтвердили, каким маршрутом сенатор покинул страну. Бразильская полиция сообщила, что он не выезжал через обычный пункт миграционного контроля.

Почему Болсонару оказался под следствием

Суд распорядился изъять паспорта на фоне расследования, в котором изучаются подозрения в отмывании денег. Сам политик ранее заявлял, что не собирается покидать Бразилию и намерен оспаривать результаты выборов.