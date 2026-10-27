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Аким Астаны возглавил федерацию, которой руководил Токаев

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Аким Астаны возглавил федерацию, которой руководил Токаев

Аким Астаны Женис Касымбек возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана. Его избрали президентом организации на внеочередной конференции 27 октября 2026 года. На этом посту он сменил Данияра Абулгазина, руководившего федерацией с 2018 года.

Главная особенность назначения — история руководства организации. До Абулгазина федерацию возглавлял нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в тот период занимал пост председателя Сената.

О состоявшихся выборах сообщила федерация. В опубликованном заявлении говорится, что новому руководству предстоит продолжить развитие настольного тенниса в стране и подготовку к крупному международному турниру.

Токаев руководил федерацией до 2018 года

Касым-Жомарта Токаева избрали президентом Федерации настольного тенниса Казахстана 26 декабря 2016 года. Тогда он был председателем Сената Парламента. На этом посту Токаев сменил Бактыкожу Измухамбетова, а Данияр Абулгазин стал генеральным секретарём организации, сообщал Kazinform.

В июне 2018 года Абулгазина избрали президентом федерации вместо Токаева. Об этом 8 июня писал Inbusiness.kz.

Настольный теннис остаётся одним из увлечений Токаева. В январском интервью газете Turkistan он рассказывал, что играет несколько раз в неделю с бывшим профессиональным спортсменом.

Касымбеку предстоит готовить Астану к чемпионату мира

Одной из главных задач нового руководства станет подготовка к чемпионату мира по настольному теннису ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027. Турнир запланирован в Астане на 22–30 мая 2027 года. Казахстан станет первой страной Центральной Азии, принимающей это мировое первенство.

Право на проведение соревнований Казахстан официально закрепил в июле 2026 года. Соглашение о подготовке и проведении турнира подписали Федерация настольного тенниса Казахстана и Международная федерация настольного тенниса (ITTF). Подробности подготовки ранее опубликовало Министерство туризма и спорта.

По информации федерации, приоритетами нового руководства станут развитие настольного тенниса в регионах, создание условий для подготовки спортсменов и укрепление позиций Казахстана на международной арене. Причины смены руководства и срок полномочий Касымбека в опубликованном сообщении не уточняются.

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Астана Казахстан

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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