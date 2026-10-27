Аким Астаны Женис Касымбек возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана. Его избрали президентом организации на внеочередной конференции 27 октября 2026 года. На этом посту он сменил Данияра Абулгазина, руководившего федерацией с 2018 года.

Главная особенность назначения — история руководства организации. До Абулгазина федерацию возглавлял нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в тот период занимал пост председателя Сената.

О состоявшихся выборах сообщила федерация. В опубликованном заявлении говорится, что новому руководству предстоит продолжить развитие настольного тенниса в стране и подготовку к крупному международному турниру.

Токаев руководил федерацией до 2018 года

Касым-Жомарта Токаева избрали президентом Федерации настольного тенниса Казахстана 26 декабря 2016 года. Тогда он был председателем Сената Парламента. На этом посту Токаев сменил Бактыкожу Измухамбетова, а Данияр Абулгазин стал генеральным секретарём организации, сообщал Kazinform.

В июне 2018 года Абулгазина избрали президентом федерации вместо Токаева. Об этом 8 июня писал Inbusiness.kz.

Настольный теннис остаётся одним из увлечений Токаева. В январском интервью газете Turkistan он рассказывал, что играет несколько раз в неделю с бывшим профессиональным спортсменом.

Касымбеку предстоит готовить Астану к чемпионату мира

Одной из главных задач нового руководства станет подготовка к чемпионату мира по настольному теннису ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027. Турнир запланирован в Астане на 22–30 мая 2027 года. Казахстан станет первой страной Центральной Азии, принимающей это мировое первенство.

Право на проведение соревнований Казахстан официально закрепил в июле 2026 года. Соглашение о подготовке и проведении турнира подписали Федерация настольного тенниса Казахстана и Международная федерация настольного тенниса (ITTF). Подробности подготовки ранее опубликовало Министерство туризма и спорта.

По информации федерации, приоритетами нового руководства станут развитие настольного тенниса в регионах, создание условий для подготовки спортсменов и укрепление позиций Казахстана на международной арене. Причины смены руководства и срок полномочий Касымбека в опубликованном сообщении не уточняются.