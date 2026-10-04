Международно признанные власти Йемена 4 октября объявили о начале масштабной военной операции против хуситов. Заявленная цель кампании — вернуть все остающиеся под контролем движения «Ансар Аллах» территории и распространить власть государственных институтов на всю страну.

О начале операции в обращении к населению объявил глава Президентского руководящего совета и верховный главнокомандующий Рашад аль-Алими. Его заявление опубликовало SABA. Аль-Алими заявил о переходе от подготовки к «этапу освобождения» и распорядился вооружённым силам, службам безопасности и другим военным формированиям начать выполнение утверждённых планов.

При этом речь идёт не о властях, контролирующих сейчас весь Йемен. Хуситы удерживают столицу Сану и значительную часть северо-запада страны, тогда как международно признанное правительство работает из Адена и опирается на поддержку Саудовской Аравии.

Аль-Алими призвал жителей территорий под контролем хуситов держаться подальше от военных объектов, скоплений сил и маршрутов снабжения. Он также подтвердил обещание амнистии для бойцов, которые сложат оружие и прекратят воевать на стороне хуситов.

Всеобщую мобилизацию начали ещё до объявления наступления

Новая стадия конфликта готовилась несколько дней. 28 сентября парламент Йемена одобрил мобилизацию по запросу аль-Алими. Решение должно действовать до исчезновения обстоятельств, из-за которых оно было принято.

1 октября правительство утвердило практические меры для перевода государственных учреждений в режим повышенной готовности, а 3 октября Министерство обороны и Генштаб запустили выполнение мобилизационных мероприятий. Власти заявили об активации резервов, создании пунктов приёма и мобилизации людских ресурсов.

Уже 4 октября правительственные военные заявили о 97 операциях против подкреплений хуситов в районе Таиза и Тур-эль-Баха. По их версии, были выведены из строя 260 бойцов противника и 44 единицы техники и транспорта, а авиация нанесла удары по объектам в Сане и Сааде. Эти цифры привели военные; независимого подтверждения заявленных потерь хуситов на момент публикации нет.

В операции могут задействовать более 100 тысяч военных

За два дня до официального объявления Reuters со ссылкой на шесть региональных и западных источников сообщал о подготовке крупного контрнаступления. В зависимости от его масштаба могли быть мобилизованы более 100 тысяч йеменских военнослужащих. Собеседники агентства ожидали, что наземные действия будут вести силы Йемена, а Саудовская Аравия обеспечит авиационную поддержку. США, по данным Reuters, уже предоставляют Эр-Рияду разведывательную информацию. Фактическое число сил, вступивших сейчас в операцию, официально не раскрыто.

Одна из главных причин резкой эскалации — ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. В сентябре хуситы добились крупных территориальных успехов на побережье Красного моря и установили контроль над стратегически важным районом пролива. Через Баб-эль-Мандеб проходит важнейший морской маршрут между Азией, Красным морем и Суэцким каналом.

Боевые действия одновременно усилились возле Таиза. Reuters сообщает, что хуситы в последние дни продвигались в направлении последней дороги, связывающей город с Аденом. Её потеря может фактически привести к блокаде Таиза.

Эскалация напрямую затрагивает и Саудовскую Аравию. Хуситы в последние недели наносили ракетные и беспилотные удары по саудовской инфраструктуре. Ранее о последствиях атак на энергетические объекты и угрозе нефтяному рынку писал KZ24.NEWS.

4 октября сами хуситы заявили о новых пусках баллистических ракет и беспилотников по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Reuters отмечал, что немедленного подтверждения этих ударов со стороны Саудовской Аравии не было.