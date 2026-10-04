Первая ракетка мира Елена Рыбакина после сенсационного поражения в Пекине решила сделать паузу из-за дискомфорта в стопе. Казахстанская теннисистка рассчитывает отдохнуть около недели и затем вернуться на заключительные турниры сезона.

Проблема появилась ближе к концу матча против 118-й ракетки мира Алины Чараевой. Рыбакина выиграла первый сет, но уступила 6: 3, 4: 6, 3: 6. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. После матча она объяснила WTA, что после победы на US Open у неё практически не было возможности нормально выспаться и восстановиться.

«Сейчас я возьму неделю отдыха», — сообщила Рыбакина, выразив надежду, что за это время стопа восстановится полностью и она сможет продолжить сезон.

До следующего крупного турнира остаётся чуть больше недели

Пауза по времени почти совпадает с перерывом между выступлениями Рыбакиной. Следующий турнир категории WTA 1000 пройдёт в Ухане с 12 по 18 октября. В официальном списке участниц Рыбакина пока остаётся.

Это, однако, ещё не гарантирует её выхода на корт. Сама теннисистка сказала, что после отдыха будет смотреть на состояние стопы и расписание ближайших недель.

Затем Рыбакина заявлена на турнир WTA 500 в Нинбо 19–25 октября, где должна защищать прошлогодний титул. WTA также объявила её участницей турнира в Токио, который состоится 26 октября — 1 ноября.

На Итоговый турнир WTA Рыбакина уже квалифицировалась заранее, поэтому вопрос сейчас заключается не в попадании на главный финал сезона, а в состоянии здоровья и борьбе за первое место мирового рейтинга.

Проблемы с ногой у Рыбакиной уже возникали в августе

Нынешний дискомфорт особенно привлекает внимание из-за эпизода на турнире в Цинциннати менее двух месяцев назад. 20 августа Рыбакина не смогла завершить четвертьфинальный матч против Иги Швёнтек из-за травмы в районе левой лодыжки.

Тогда WTA сообщала, что казахстанка испытывала проблемы с левой лодыжкой, а сама Рыбакина говорила, что боль беспокоила её уже некоторое время. После снятия она признавалась, что ей было больно ходить.

Тем не менее уже через несколько недель Рыбакина полностью провела US Open и выиграла семь матчей подряд, завоевав третий титул Большого шлема и впервые став первой ракеткой мира. О рекордных призовых за эту победу ранее писал KZ24.NEWS.

При этом нельзя утверждать, что нынешний дискомфорт связан именно с августовской травмой. В Пекине Рыбакина сказала только о стопе и не уточнила ни сторону, ни диагноз.

Необычное поражение в первом матче в статусе № 1

Матч против Чараевой был для Рыбакиной первым официальным выступлением после победы на US Open и первым матчем после официального выхода на первое место рейтинга WTA.

Поражение получилось статистически редким. По данным WTA, Чараева стала лишь девятой теннисисткой за всю историю рейтинга с 1975 года, которой удалось победить первую ракетку мира, находясь за пределами топ-100. Она также стала самой низкорейтинговой теннисисткой, сумевшей обыграть № 1, проиграв первый сет.

До Пекина Чараева ни разу не побеждала соперницу из топ-10. Её прежней лучшей победой был матч против 31-й ракетки мира.

Первое место Рыбакина сразу не потеряет

Перед турниром преимущество Рыбакиной над Ариной Соболенко составляло 2211 рейтинговых очков: 9696 против 7485. Даже до завершения матчей в Пекине расчёты показывали, что казахстанка сохранит первое место как минимум до второй половины октября.

Кроме того, 4 октября из China Open неожиданно выбыла и сама Соболенко: вторая ракетка мира проиграла Николе Бартунковой 4:6, 3:6. Поэтому использовать ранний вылет Рыбакиной для глубокого прохода по сетке Пекина главная преследовательница уже не сможет.

Ключевым для борьбы за № 1 теперь может стать Ухань. Турнир даёт победительнице 1000 рейтинговых очков, но для Рыбакиной приоритетом пока остаётся восстановление. Сама теннисистка не говорила о длительном лечении или досрочном завершении сезона — её нынешний план предполагает примерно неделю отдыха.