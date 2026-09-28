Обычный смартфон в Казахстане теперь может подключаться напрямую к спутникам Starlink там, где полностью пропадает наземная мобильная сеть. Beeline Казахстан запустил пользовательский сервис Starlink Mobile на базе технологии Direct to Cell — отдельная спутниковая тарелка, терминал или специальный телефон для него не нужны.

На старте сервис доступен абонентам Beeline с совместимыми Android-смартфонами, поддерживающими LTE. При этом одной поддержки 4G недостаточно: оператор предупреждает, что совместимость зависит от производителя и конкретной модели устройства. Поддержку iPhone обещают добавить позднее.

Главное отличие нового сервиса от привычного Starlink — связь устанавливается прямо со смартфона. Когда обычная сеть оператора исчезает, телефон может переключиться на спутниковую сеть Beeline Starlink. Как сообщает Beeline, дополнительное оборудование пользователю не требуется.

Как подключить Starlink Mobile на телефоне

Для работы сервиса нужна активная SIM-карта Beeline и совместимый Android-смартфон с LTE. В приложении Janymda необходимо активировать Starlink Mobile и разрешить доступ к геолокации. В настройках смартфона также нужно включить передачу данных в роуминге.

Если наземная связь отсутствует, подключение к спутнику должно произойти автоматически. На экране появляется значок роуминга, а названием сети становится Beeline Starlink. В некоторых смартфонах она может отображаться как 401 04. Если автоматическое соединение не установилось, эту сеть можно выбрать вручную.

Есть ещё одно важное условие — открытое небо. Beeline рекомендует находиться вдали от крупных зданий, высоких деревьев и других препятствий. На странице сервиса указано, что в радиусе примерно 50 метров не должно быть крупных объектов. Установление спутникового соединения может занять несколько минут.

Что работает через спутник прямо сейчас

Starlink Mobile на старте не является полноценной заменой обычному 4G. Заявленная скорость передачи данных составляет до 2 Мбит/с. Этого должно хватать для текстовой переписки в мессенджерах, навигации, сайтов и нетребовательных приложений.

Официальная инструкция оператора разрешает пользоваться мессенджерами, картами, сайтами и приложениями. При этом в описании тарифов Beeline уточняет, что аудио- и видеозвонки, потоковое видео, передача больших файлов и другие требовательные к скорости сервисы пока не поддерживаются.

То есть сценарий нового сервиса сейчас скорее аварийный и туристический: отправить сообщение с трассы, написать близким из степи или гор, передать координаты, открыть карту либо получить доступ к нужному сайту там, где раньше телефон показывал полное отсутствие сети.

Сколько стоит Starlink Mobile

На официальной странице Beeline на момент запуска указана промоопция Starlink Mobile Promo стоимостью 0 тенге в месяц: оператор предлагает один бесплатный месяц, безлимитный интернет через Starlink и 10 SMS.

В части первых публикаций о запуске фигурировал двухмесячный бесплатный период. Однако актуальная страница самого оператора сейчас указывает один месяц, поэтому перед подключением условия лучше дополнительно проверить в Janymda — тарифные параметры могут обновляться.

В линейке семейных тарифов Beeline уже появились и пакеты со спутниковой связью. В них предусмотрено по 400 МБ передачи данных и 20 SMS через Starlink. После исчерпания включённого пакета на опубликованной оператором странице указана тарификация 20 тенге за МБ и 99 тенге за SMS.

От тестов до обычных пользователей прошло меньше года

О внедрении Direct to Cell Казахстан и Beeline договорились ещё в 2025 году. В декабре прошли первые в Центральной Азии полевые испытания: обычный смартфон подключили непосредственно к спутниковой сети, отправили сообщение и провели звонок через мессенджер. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития тогда сообщало, что технология будет внедряться поэтапно.

Первоначально полноценный запуск ожидался раньше, затем власти называли сентябрь 2026 года. Теперь технология действительно перешла из испытаний в пользовательский сервис.

KZ24.NEWS ещё в феврале писал, что Direct to Cell рассматривается как одно из решений проблемы связи в труднодоступных районах страны.

При возвращении в район обычного покрытия смартфон должен автоматически перейти со спутника обратно на наземную сеть. Поэтому Starlink Mobile фактически становится дополнительным слоем мобильной связи именно для тех мест, куда сигнал базовых станций Beeline не доходит.