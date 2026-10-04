Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Конаеве полностью ликвидировали. Из здания эвакуировали 120 человек, в том числе 30 детей. По данным МЧС, пострадавших нет.

Возгорание произошло днём 4 октября. Когда первые пожарные подразделения прибыли к дому, кровля уже горела открытым пламенем. На месте развернули оперативный штаб, а пожар начали тушить по повышенному рангу. Об этом сообщило МЧС.

Жильцов начали выводить из здания одновременно с тушением. Позднее спасателям удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Для поиска скрытых очагов пожарные вскрывали конструкции кровли.

В итоговом сообщении ведомство уточнило, что из пятиэтажки эвакуировали 120 жителей, среди которых 30 детей. Пожар полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет.

Причину пожара пока не назвали

МЧС пока не сообщило, из-за чего загорелась крыша дома. Площадь пожара в итоговом сообщении также не указана.

На 4 октября в Алматинской области действовало штормовое предупреждение. На западе, юге, востоке и в горных районах региона прогнозировались порывы ветра до 16–21 м/с, а в ряде районов сохранялась чрезвычайная пожарная опасность, следует из предупреждения МЧС со ссылкой на Казгидромет. При этом никаких данных о связи погоды с нынешним возгоранием нет.

Это уже не первый пожар на кровле жилого дома в Конаеве за последние дни. 28 сентября в городе горела крыша восьмиквартирного дома на площади 180 квадратных метров и расположенный рядом гараж. Тогда огонь также удалось полностью потушить без погибших и пострадавших. Причины двух пожаров официально не связывали.