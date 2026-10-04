Казахстанский автор Мырзахан Жумахан выиграл $50 тыс. на Astana AI Film Festival — международном конкурсе, на который поступило 8067 работ из 125 стран. Его комедия It Was Just a Joke получила награду Best Character — «Лучший персонаж».

Победителей объявили вечером 3 октября в Астане. В финальную программу из нескольких тысяч заявок отобрали всего 25 картин, а фильм Жумахана стал одним из победителей пяти специальных номинаций, сообщил Kazinform.

Награда Best Character имеет вполне материальное выражение: на сайте фестиваля для каждой из пяти номинаций открытого конкурса установлен приз в $50 тыс. Kazinform оценивает эту сумму примерно в 22,4 млн ₸.

В финал попала примерно одна работа из 323

Масштаб отбора оказался необычным даже для международного конкурса: из 8067 заявок в финал пропустили 25. По расчётам KZ24.NEWS, это около 0,31% от общего числа заявок, или примерно одна работа из 323.

Сам Казахстан при этом оказался одним из крупнейших поставщиков фильмов на конкурс. Авторы из страны отправили 829 работ — второй результат среди всех участников. Больше заявок поступило только из США — 1396. Далее в актуальной статистике организаторов идут Индия, Китай и Южная Корея.

Общий фонд Astana AI Film Festival достиг $2 млн. Из них $1 млн распределяется в виде конкурсных призов, ещё $1 млн организаторы предусмотрели как производственный фонд для новых AI-проектов. Главная награда тематического конкурса составляла $450 тыс., второе место — $200 тыс., третье — $100 тыс. Ещё $250 тыс. распределили между пятью специальными номинациями по $50 тыс. каждая.

Шутка между собакой и человеком превратилась в «войну»

It Was Just a Joke — комедия, в которой обычный розыгрыш приводит к конфликту между собакой и братом её хозяина, а дальнейшие события разрастаются почти до масштабов боевика. Сам Жумахан объяснял, что не пытался вложить в картину сложный скрытый смысл: ему хотелось сделать лёгкую историю, связанную с его любовью к пранкам и веселью.

Best Character присуждается именно за создание запоминающегося и убедительного персонажа. Помимо Жумахана, специальные награды фестиваля получили авторы фильмов The Last Span, What’s the Job?, The Fracture и Pomegranate — за историю, визуальное решение, режиссуру и концепцию соответственно.

Отдельное требование фестиваля касалось самого использования искусственного интеллекта. Генеративный ИИ должен был быть не вспомогательным инструментом для отдельных эффектов или улучшения изображения, а неотъемлемой частью создания фильма. Участники также должны были раскрыть использованные модели и производственный процесс.

Astana AI Film Festival проходил в Астане с 1 по 3 октября. Финальные фильмы показывали на большом экране, а международное жюри включало бывшего генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, представителей China Film Group и Пекинской киноакадемии, инвестора Баладжи Сринивасана и представителя BytePlus.