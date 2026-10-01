В Казахстане меры поддержки пожилых людей всё больше выходят за рамки пенсионных выплат. Помимо повышения доходов пенсионеров, государство развивает инфраструктуру для здоровья, обучения и социальной активности людей старшего возраста, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство труда РК.

С 1 января 2026 года пенсионные выплаты по возрасту выросли на 10%. Минимальная базовая пенсионная выплата достигла 35 596 ₸, а максимальная — 60 005 ₸. Размер базовой пенсии теперь составляет от 70% до 118% прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

При этом поддержка постепенно смещается от прямых выплат к созданию условий для активной жизни после выхода на пенсию. В стране работают 132 центра активного долголетия, где пожилые люди могут заниматься физической активностью, изучать иностранные языки и цифровые технологии, получать знания в сфере здоровья и участвовать в социальных и предпринимательских программах.

Отдельная мера связана с Международным днём пожилых людей. В 2026 году единовременную материальную помощь на общую сумму 3,8 млрд ₸ получат около 274,2 тыс. человек. Выплаты предназначены для отдельных категорий пожилых граждан в Астане, Шымкенте и ряде областей.

Таким образом, политика в отношении старшего поколения включает сразу несколько направлений: рост пенсионных выплат, адресную материальную поддержку и развитие активного долголетия. Это отражает более широкий подход, при котором пенсионный возраст рассматривается не только как период социальной поддержки, но и как этап для сохранения здоровья, обучения и участия в общественной жизни.