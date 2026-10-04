В знаменитом ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау снова сняли человека, вырезающего надпись прямо на скале. Видео распространилось в соцсетях 3 октября — всего через несколько месяцев после того, как другого нарушителя за надписи в этом же месте приговорили к 25 суткам ареста, а президент Касым-Жомарт Токаев потребовал жёстко реагировать на такие случаи.

На записи мужчина стоит у стены каньона и неизвестным предметом наносит на поверхность скалы надпись. Рядом находятся другие посетители. О появлении видео вечером 3 октября сообщила Lada.kz.

Что именно мужчина вырезал на скале, по имеющимся кадрам достоверно разобрать нельзя. Его личность также пока неизвестна. На момент проверки 4 октября KZ24.NEWS не обнаружил официального сообщения департамента полиции Мангистауской области о том, что мужчину уже установили или в отношении него начали расследование.

В мае за надписи в том же ущелье дали 25 суток

Ситуация особенно примечательна из-за совсем недавнего прецедента. В мае 2026 года полиция нашла 21-летнего жителя Мангистауской области, который оставил на скалах Ыбыкты Сай свои данные и государственный номер автомобиля. Нарушителя заставили удалить надписи, затем в отношении него возбудили уголовное дело о вандализме. Суд назначил ему 25 суток ареста.

Статья 294 УК Казахстана предусматривает за вандализм штраф от 100 до 200 МРП, исправительные или общественные работы либо арест до 50 суток. При этом вопрос о том, подпадают ли действия мужчины из нового видео именно под эту статью и как они будут квалифицированы, должны решать правоохранительные органы.

После майского случая тема дошла до президента. 21 мая Токаев, выступая на церемонии награждения работников культуры и искусства, отдельно упомянул Ыбыкты Сай и заявил, что профильные органы должны принимать по таким инцидентам жёсткие правовые меры.

В Ыбыкты Сай надписи оставляют не впервые

Проблема существует не первый год. В августе 2023 года на видео попал мужчина, который молотком и предметом, похожим на отвёртку, вырезал надпись на скале. Позднее выяснилось, что это был чиновник сферы культуры из Актобе.

В мае 2026 года произошёл новый резонансный случай с именем и номером автомобиля на камнях. Теперь, спустя менее пяти месяцев, появилось очередное видео.

Ыбыкты Сай известен как Ажурный каньон из-за необычной пористой поверхности скал. В официальном туристическом реестре маршрутов Мангистау есть отдельная природоведческая экскурсия «Ыбыкты сай — Ажурный каньон». Местные власти ранее называли его уникальным творением природы: причудливые полости, арки и лабиринты формировались под воздействием ветра и осадков в течение миллионов лет.

Мы ранее подробно рассказывали чем необычна эта природная локация, как образовались характерные «соты» на её стенах и почему хрупкую породу легко повредить.

Сейчас главный вопрос — установит ли полиция человека с нового видео и какую правовую оценку получат его действия. К моменту публикации официальной реакции на новый эпизод обнаружить не удалось.