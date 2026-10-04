В Актюбинской области 4 октября выпал первый снег сезона. Сильнее всего осадки прошли в Хромтауском и Мартукском районах: жители уже публикуют кадры побелевших улиц и дорог. Одновременно полиция предупреждает о возможном гололёде и ухудшении видимости.

Факт снегопада подтвердил региональный филиал «Казгидромета». Как сообщил Kazinform, особенно обильный снег выпал на севере и северо-востоке области — в Хромтауском и Мартукском районах.

В самом Актобе 4 октября также прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Дневная температура составляет всего +3…+5 градусов.

До −5 градусов и ветер до 28 м/с

Первый снег пришёл вместе с резким похолоданием. Согласно прогнозу Казгидромета, 4 октября на западе и севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки — дождь со снегом.

Днём температура по области опустится до +2…+7 градусов, а на юге и востоке сохранится до +10. На западе и севере ночью столбики термометров могут опуститься до −5 градусов.

Ветер на отдельных территориях значительно усилится. На юге и востоке области 4 октября прогнозируются порывы до 23–28 м/с.

Ухудшение погоды было ожидаемым: ещё 2 октября власти области предупреждали о резком похолодании, снеге и сильном ветре в период с 3 по 5 октября.

Полиция предупредила о гололёде на дорогах

Департамент полиции Актюбинской области призвал водителей снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких манёвров. На дорогах из-за дождя со снегом может ухудшаться видимость и образовываться гололёд.

Особенно внимательно стоит планировать поездки на дальние расстояния. Перед выездом полиция советует проверить состояние автомобиля и заранее уточнить дорожную обстановку.

На момент публикации об ограничении движения на республиканских трассах Актюбинской области именно из-за нынешнего снегопада официально не сообщалось. Актуальное состояние республиканских дорог можно уточнять через контакт-центр «КазАвтоЖола» по номеру 1403.

Снег может продолжиться и после 4 октября

Похолодание не закончится сегодня. 5 октября на севере и востоке области снова ожидаются дождь и снег, а порывы северо-западного ветра могут достигать 23–28 м/с. На западе и севере ночью прогнозируют до −3 градусов и туман.

6 октября осадки в виде дождя и снега ещё сохранятся на севере и востоке региона. Там же возможен гололёд. После этого температура начнёт повышаться: днём 6 октября синоптики ожидают +8…+13 градусов, на юге области — до +16.

Таким образом, нынешний снег пока не означает окончательного наступления зимы: после краткого холодного периода в регион должно вернуться более тёплое октябрьское время. Но ближайшие два дня наиболее сложными останутся дороги северной и восточной части области.