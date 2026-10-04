Биологи и специалисты по биобезопасности всё настойчивее призывают не переходить одну из самых опасных границ синтетической биологии — не создавать самовоспроизводящиеся «зеркальные» организмы. Теоретически такие бактерии могут оказаться плохо распознаваемыми иммунитетом людей, животных и растений и одновременно получить защиту от многих естественных врагов обычных микробов.

Новая волна обсуждения началась после материала The Economist, который призвал регуляторов действовать ещё до появления технологии. Издание предлагает странам договориться не финансировать создание зеркальных организмов, контролировать заказы необычных биохимических компонентов и установить ограничения для ИИ-систем, которые потенциально способны помогать в подобных исследованиях.

При этом важная оговорка теряется в пугающих пересказах: полноценной «зеркальной жизни» сейчас не существует. Всемирная организация здравоохранения оценивает возможность её создания как находящуюся как минимум примерно в десятилетии от сегодняшних технологий, причём для этого потребуются серьёзные научные прорывы и большие инвестиции.

Что именно учёные хотят «отзеркалить»

Речь не об отражении атомов и не о неизвестной форме материи. Многие сложные органические молекулы существуют в двух пространственных конфигурациях, похожих на правую и левую руку. Это свойство называется хиральностью.

Известная земная жизнь использует почти одинаковый набор таких «сторон»: белки строятся преимущественно из L-аминокислот, а ДНК и РНК — из сахаров противоположной конфигурации. В гипотетической зеркальной клетке эта система была бы развёрнута наоборот.

Именно эта разница вызывает опасения. В 2024 году группа из 38 исследователей, включая лауреатов Нобелевской премии и ведущих специалистов по синтетической биологии, предупредила в Science, что зеркальные бактерии не следует создавать, пока не появятся убедительные доказательства их безопасности.

Почему одна бактерия теоретически может стать большой проблемой

Иммунные механизмы и взаимодействие микроорганизмов во многом зависят от точного совпадения формы молекул. Зеркальная бактерия поэтому может хуже распознаваться иммунной системой. Одновременно обычные бактериофаги, хищные микроорганизмы и ферменты, которые сдерживают бактерии в природе, тоже могут взаимодействовать с ней значительно хуже.

Научный консультативный совет генерального секретаря ООН предупредил в 2026 году: самовоспроизводящиеся зеркальные клетки в некоторых сценариях могут распространяться среди людей или в окружающей среде, обходя естественные биологические барьеры. Последствия потенциально могут быть катастрофическими.

Но утверждение, что такая бактерия гарантированно «уничтожит всё живое на Земле», было бы слишком сильным. Поведение полностью зеркального организма никогда не наблюдалось экспериментально, потому что такого организма пока нет. Британские научные советники отдельно отмечали неопределённость: зеркальная структура может помочь бактерии уклоняться от иммунитета, но одновременно затруднить некоторые механизмы заражения обычных клеток.

Учёные обсуждают запрет ещё до появления технологии

Проблема уже вышла за рамки теоретической дискуссии. 28 сентября 2026 года в Национальном университете Сингапура прошла международная конференция по зеркальной жизни с участием специалистов по синтетической биологии, биобезопасности и регулированию.

В июле RAND предложила стратегию, цель которой сформулирована необычно жёстко: не дать никому и нигде создать зеркальную жизнь. Авторы считают, что после появления первого жизнеспособного организма может оказаться поздно строить обычную систему регулирования по принципу «посмотрим на последствия и исправим ошибки».

При этом запрет всей зеркальной биологии учёные не предлагают. Отдельные зеркальные молекулы уже представляют интерес для лекарств, диагностики и материалов: благодаря необычной структуре они могут медленнее разрушаться в организме. Главной «красной линией» считается именно создание клетки, которая сможет самостоятельно жить, размножаться и эволюционировать.