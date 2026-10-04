В Казахстане насчитывается 300 получателей пенсионных выплат в возрасте 100 лет и старше, а самой пожилой жительнице страны исполнилось 116 лет. Такие данные Министерства труда и социальной защиты населения 3 октября привёл Kursiv. Но у этой статистики обнаружилось необычное продолжение: всего за три дня до этого другая государственная структура назвала цифру почти в семь раз меньше.

30 сентября Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила официально, что столетний рубеж перешагнули лишь 44 получателя пенсионных выплат. Более того, старейшей пенсионеркой страны там назвали 106-летнюю жительницу Шымкента.

Таким образом, два сообщения государственных структур, опубликованные с разницей всего в несколько дней и описывающие получателей пенсионных выплат по стране, дают 44 и 300 человек. Разница составляет 256 человек, а второй показатель выше первого примерно в 6,8 раза. Объяснения этому расхождению в открытых публикациях KZ24.NEWS не обнаружил.

Минтруд называет старейшей 116-летнюю жительницу Ұлытау

По новым данным Минтруда, больше всего людей в возрасте 100 лет и старше среди получателей пенсионных выплат проживает в Алматы — 41 человек. В Туркестанской области их 32, в Алматинской — 25.

Тройка самых возрастных жителей выглядит так: область Ұлытау — 116 лет, Павлодарская область — 114 лет, Костанайская область — 111 лет.

116-летняя жительница Ұлытау — Туймегуль Темирбаева из села Кызылжар. В августе 2026 года о ней рассказывал «Хабар»: женщина родилась в 1910 году и в этом году отметила 116-летие. Ещё в 2024 году акимат области Ұлытау подтверждал, что по документам Темирбаева родилась 1 января 1910 года и является старейшей жительницей Казахстана.

KZ24.NEWS рассказывал о Туймегуль Темирбаевой в марте 2025 года, когда ей исполнилось 115 лет. Тогда долгожительница рассказывала о многолетнем труде в сельском хозяйстве и коневодстве. Материал о ней ранее мы публиковали.

За год число долгожителей по данным Минтруда снизилось на треть

Отдельно обращает на себя внимание годовая динамика. В сентябре 2025 года само Министерство труда сообщало о 448 гражданах в возрасте 100 лет и старше. Старейшей жительнице Ұлытау тогда было 115 лет, в Алматы насчитывалось 58 долгожителей, в Туркестанской области — 53, в Алматинской — 37.

Если сопоставлять опубликованные Минтрудом показатели 2025 года с нынешними 300 людьми, число долгожителей уменьшилось на 148 человек, или примерно на 33%, по расчётам KZ24.NEWS. В 2024 году ведомство сообщало о 423 жителях старше 100 лет.

Однако сообщение «Правительства для граждан» о 44 столетних пенсионерах в эту последовательность не вписывается. Оно противоречит не только новой цифре Минтруда, но и опубликованным в 2026 году сведениям о 116-летней Туймегуль Темирбаевой: госкорпорация всего несколько дней назад называла старейшей пенсионеркой страны 106-летнюю жительницу Шымкента.

На момент подготовки материала публичного исправления сообщения «Правительства для граждан» либо официального разъяснения, почему государственные данные настолько различаются, KZ24.NEWS не обнаружил.