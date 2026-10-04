Казахстанским пациентам и их семьям с момента запуска обязательного страхования ответственности медработников выплатили 502,6 млн ₸ за подтверждённый вред жизни или здоровью при оказании медицинской помощи. При этом размер компенсации в отдельных случаях может достигать 12,975 млн ₸.

Механизм заработал в октябре 2024 года. По состоянию на 1 сентября 2026 года страховкой были охвачены 178 296 медицинских работников: 155 856 в государственных организациях и 22 440 в частных. С начала 2026 года медорганизации заключили 1867 договоров, пациентам и их представителям произведено уже 112 выплат. Свежие данные Минздрава опубликовал Kursiv.

Деньги выплачивает не врач из своего кармана. Страхование оплачивает медицинская организация, а после подтверждения страхового случая компенсацию перечисляет страховая компания — участник Единого страхового пула.

Сколько можно получить за вред при лечении

Минимальные размеры выплат закреплены в Кодексе о здоровье народа и зависят от последствий для пациента. Для расчёта используется МРП, действующий на 1 января соответствующего года. В 2026 году он составляет 4325 ₸.

без установления инвалидности — фактические расходы, связанные с заболеванием, но не более 300 МРП, или 1 297 500 ₸;

инвалидность III группы — 500 МРП, или 2 162 500 ₸;

инвалидность II группы — 600 МРП, или 2 595 000 ₸;

инвалидность I группы — 800 МРП, или 3 460 000 ₸;

ребёнок с инвалидностью — 500 МРП, или 2 162 500 ₸;

смерть пациента — 3000 МРП, или 12 975 000 ₸.

Суммы в тенге рассчитаны KZ24.NEWS исходя из установленного на 2026 год размера МРП — 4325 ₸. Самую крупную фактически произведённую выплату Минздрав в свежей статистике не назвал, поэтому 12,975 млн ₸ — это предусмотренный законом размер для случая смерти пациента, а не подтверждённый рекорд уже выплаченной компенсации.

Куда обращаться пациенту и сколько рассматривают заявление

Если пациент считает, что во время лечения его жизни или здоровью причинили вред, начать нужно с обращения в медицинскую организацию, где оказывалась помощь. Обратиться может и законный представитель пациента.

Случай должна оценить независимая экспертная комиссия. Она изучает медицинскую документацию, результаты обследований и обстоятельства оказания помощи и устанавливает, есть ли причинно-следственная связь между действиями медработников и возникшим вредом. По действующим правилам комиссии заключение выносится в течение пяти рабочих дней с момента её создания. При сложном случае срок может быть мотивированно продлён, но не более чем на два месяца.

Для рассмотрения используются обращение пациента или его представителя, согласие на обработку медицинских и персональных данных, медицинская документация, результаты исследований, а при необходимости — заключение об инвалидности и документы, подтверждающие расходы на лечение. Значительную часть медицинских документов формирует сама медорганизация.

После принятия решения о страховой выплате администратор пула должен перечислить деньги в течение десяти рабочих дней — такой срок установлен правилами страхования.

Весной 73% обращений заканчивались отказом

Само осложнение или недовольство результатом лечения ещё не означает автоматического права на деньги. Весной Минздрав раскрывал значительно более жёсткую статистику: по состоянию на 31 марта 2026 года было зарегистрировано 337 обращений, 57 завершились страховыми выплатами, 34 ещё рассматривались, а 246, или 73%, получили отказ. Эти данные содержались в ответе Минздрава депутату Мажилиса.

В 122 случаях вред здоровью не подтвердился, ещё в 61 случае комиссия квалифицировала произошедшее как медицинский инцидент и не установила необходимой причинно-следственной связи. Ещё 31 обращение относилось к событиям, произошедшим до вступления закона или страхового договора в силу, 32 отказа были связаны с другими причинами.

Эта статистика относится к 31 марта и не показывает нынешнюю долю отказов: более свежий показатель Минздрав 4 октября не раскрыл. При этом уже к 1 сентября число выплат только за 2026 год выросло до 112.