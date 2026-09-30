Алматинский дрожжевой завод, акционеры которого в сентябре решили добровольно ликвидировать предприятие, продаёт производственное оборудование российской компании «САФ-НЕВА» примерно за 1,03 млрд ₸. Покупатель входит во французскую группу Lesaffre — одного из крупнейших мировых игроков в сфере дрожжей и ферментации.

Речь идёт о двух договорах стоимостью 657,55 млн и 371,49 млн ₸. Вместе это 1,029 млрд ₸. По данным корпоративного раскрытия, которые изучил Exclusive, продаваемое имущество соответствует примерно 24,33% активов предприятия.

Сделка стала ещё одним этапом распродажи активов предприятия, работавшего с 1969 года. В августе акционеры уже одобрили реализацию зданий и земельных участков общей оценочной стоимостью более 3,28 млрд ₸, а 21 сентября поддержали добровольную ликвидацию самого АО.

Оборудование уходит компании, которая сама производит дрожжи

ООО «САФ-НЕВА» — не торговый посредник. На официальном сайте Lesaffre компания указана как российское предприятие группы. У неё есть производственные площадки в Воронеже, Кургане и Узловой, выпускающие в том числе прессованные и сухие хлебопекарные дрожжи. Это подтверждает Lesaffre.

Сама французская группа работает с 1853 года, представлена более чем в 60 странах и называет себя глобальным лидером в сфере ферментации. Поэтому оборудование казахстанского предприятия фактически приобретает структура крупного международного производителя той же продукции.

При этом из доступной корпоративной информации не следует, что «САФ-НЕВА» покупает сам завод, его бренд или земельный участок. Речь идёт именно о продаже оборудования по двум договорам. Также публично не раскрыто, где покупатель планирует использовать приобретённые линии.

Завод называли единственным специализированным производителем дрожжей в Казахстане

Алматинский дрожжевой завод много лет позиционировался как единственное специализированное предприятие Казахстана по выпуску хлебопекарных прессованных и сушёных дрожжей. Такой статус подтверждал и государственный центр QazIndustry. Производственная мощность предприятия оценивалась примерно в 12 тыс. тонн в год. В 2024 году завод выпускал восемь видов продукции и обеспечивал работой около сотни человек.

В июле 2024 года предприятие даже получило 32,5 млн ₸ государственной компенсации расходов на приобретённое оборудование в рамках программы модернизации. Об этом сообщал QazIndustry. При этом открытые данные не позволяют установить, относится ли оборудование, за которое тогда возмещали затраты, к нынешней продаже «САФ-НЕВА».

Электронная биржа труда сейчас указывает для предприятия 93 работника. Там же завод по-прежнему описывается как единственный в Казахстане производитель хлебопекарных дрожжей, поставлявший продукцию в 12 регионов страны и за рубеж.

Перед закрытием завод выставил имущество ещё на 3,28 млрд ₸

Распродажа активов началась ещё до решения о ликвидации. В августе акционеры согласовали продажу зданий не дешевле чем за 1,13 млрд ₸ и двух земельных участков общей оценочной стоимостью около 2,15 млрд ₸. Один участок площадью 10,63 сотки оценивался в 150,4 млн ₸, второй — 174,34 сотки — почти в 2 млрд ₸.

По итогам 2025 года предприятие получило 133,4 млн ₸ чистого убытка против 20,6 млн ₸ годом ранее. 21 сентября акционеры проголосовали за добровольную ликвидацию. Председателем ликвидационной комиссии стал руководитель завода Владимир Егуткин.

Предприятие не первый год заявляло о давлении импорта. В 2021 году завод обращался в Евразийскую экономическую комиссию из-за предполагаемого демпинга со стороны российского производителя «Ангел Ист Рус». В январе 2026 года сообщалось, что на фоне демпингового импорта и серых поставок продажи предприятия сократились примерно на 50%.

При этом покупатель нынешнего оборудования — «САФ-НЕВА» — другая компания и относится к группе Lesaffre. Связывать её с прежним спором завода с «Ангел Ист Рус» оснований нет.