Для детей, которые впервые начинают учиться на казахском языке, в Казахстане готовят отдельную программу языковой адаптации. Именно это выглядит главным реальным изменением в программе первого класса. При этом несколько других параметров, которые Минпросвещения перечисляет среди обновлений, новыми не являются: 12 часов добукварного периода, 84 часа «Әліппе» и переход к «Ана тілі» во втором полугодии были закреплены в учебных программах ещё несколько лет назад.

О новых подходах Министерство просвещения рассказало в официальном ответе на запрос Kazinform. Ведомство заявило, что содержание языковых предметов обновлено, а для детей, впервые начинающих обучение на казахском, будет введена специальная программа адаптации.

Охват этой программой планируется довести до 50% в 2026 году, 89% — в 2027-м и 100% — в 2028-м. Одновременно министерство рассчитывает повысить качество знаний по математике и языковым предметам на 15% в 2027 году и на 35% к концу 2028-го.

12 и 84 часа оказались не новым правилом

В свежем ответе Минпросвещения говорится, что добукварный этап «увеличен до 12 часов», а на «Әліппе» выделено 84 часа. Однако проверка прежних нормативных документов показывает, что такое распределение существовало задолго до нынешнего обновления.

Ещё типовая программа 2020 года прямо устанавливала два этапа изучения «Әліппе»: добукварный период — 12 часов и букварный — 84 часа. Эти же цифры сохранились в действующей типовой программе, утверждённой приказом Минпросвещения №399 от 16 сентября 2022 года. Это следует из программы, опубликованной в системе «Әділет».

Не является принципиально новым и начало «Ана тілі» со второго полугодия. Ещё в нормативных изменениях 2020 года было закреплено, что «Әліппе» изучается в первом полугодии, а послебукварный период по «Ана тілі» — во втором. Действующая программа 2022 года также предусматривает «Ана тілі» в третьей и четвёртой четвертях.

Поэтому говорить, что Казахстан только сейчас впервые вводит 12 часов добукварного периода, 84 часа «Әліппе» или «Ана тілі» со второго полугодия, было бы некорректно. Новым может быть содержание внутри этих периодов, но не сами цифры и последовательность предметов.

Главное новое — отдельная языковая адаптация

Наиболее заметным изменением выглядит специальная программа для детей, которые приходят в первый класс с казахским языком обучения, но до этого фактически на нём не учились.

При этом из опубликованного ответа пока неясно, как именно будут определять таких детей. Министерство не пояснило, будет ли учитываться язык семьи, язык детского сада, уровень владения казахским перед школой или результаты какой-либо диагностики.

Также в открытом ответе не названы продолжительность программы, количество дополнительных часов, формат занятий и критерии, по которым ребёнок завершает адаптацию. Неясно и то, проводится ли она внутри существующей учебной нагрузки или потребует отдельных занятий.

План на 2027 год успел измениться с 80% до 89%

Есть ещё одно расхождение. О самой языковой адаптации Минпросвещения рассказывало не впервые. Ещё 2 июля 2026 года Kazinform писал о планах охватить программой 50% детей в 2026 году, 80% — в 2027-м и 100% — в 2028-м.

В свежем ответе от 4 октября показатель на 2027 год уже составляет 89%. Почему промежуточная цель выросла на девять процентных пунктов, ведомство в опубликованном ответе не объясняет.

Это означает, что сама идея языковой адаптации тоже была объявлена как минимум несколько месяцев назад. Новость 4 октября скорее уточняет параметры программы и показывает изменение планового охвата, чем впервые сообщает о её появлении.

Как будут считать рост качества на 35%, пока непонятно

Ещё один вопрос связан с заявленными результатами. Минпросвещения ожидает рост качества знаний по математике и языковым предметам на 15% в 2027 году и на 35% к концу 2028-го.

Но в опубликованном ответе не указаны исходный показатель, методика измерения и то, что именно означает рост на 35%: увеличение доли учащихся, достигших определённого уровня, прирост среднего результата тестирования или другой показатель.

Без этой базы проверить выполнение цели впоследствии будет сложно. Поэтому эти проценты пока правильнее воспринимать как заявленные ориентиры ведомства, а не как прогноз с понятной методикой расчёта.

Таким образом, наиболее содержательная часть реформы для первого класса — не сами 12 и 84 часа, а создание отдельного механизма языковой поддержки детей, впервые переходящих на обучение на казахском. Однако ключевые практические детали этой программы — критерии отбора детей, продолжительность, нагрузка и способ оценки результата — в свежем ответе министерства пока не раскрыты.