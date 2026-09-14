Понедельник, 14 сентября, 2026
$450.91522.695.33¥67.22

Мировой рынок может потерять до 4% нефти из-за атак в Саудовской Аравии

Опубликовано:
Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии привели к остановке стратегического нефтепровода Восток — Запад

Нефтяной рынок оказался под угрозой нового масштабного потрясения после серии атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. В результате ударов беспилотников и ракет были повреждены объекты, связанные с нефтепроводом Восток — Запад, который в настоящее время играет особенно важную роль в обеспечении международных поставок.

Атаки осуществили йеменские хуситы, а также связанные с Ираном вооружённые группировки, действующие на территории Ирака. После попаданий по нефтяным объектам в стране возникли пожары. Саудовские власти временно остановили работу нефтепровода, чтобы оценить ущерб и провести необходимые восстановительные работы. При этом угроза новых атак сохраняется.

Один из наиболее значимых эпизодов произошёл в районе Янбу на побережье Красного моря. Именно здесь расположена насосная станция, имеющая стратегическое значение для транспортировки сырой нефти. Объект связан с деятельностью Saudi Aramco и ExxonMobil. По данным саудовской стороны, один из беспилотников достиг цели, однако окончательный размер ущерба пока не установлен.

Дополнительные признаки возможных повреждений были обнаружены спутниками в районе нефтеперерабатывающего предприятия возле аэропорта Khurais-Aramco. Этот объект находится более чем в тысяче километров от Янбу, что свидетельствует о географическом масштабе атак.

Нефтепровод Восток — Запад сейчас имеет особое значение для Саудовской Аравии. Его использование позволяет перенаправлять значительные объёмы нефти к портам Красного моря, минуя Ормузский пролив, через который проходят крупные международные потоки энергоресурсов.

Трейдеры предупреждают, что при длительной остановке нефтепровода экспорт Саудовской Аравии может резко сократиться. Запасов в портах Красного моря, по имеющимся оценкам, хватит примерно на 5-7 дней.

На этом фоне международный рынок рискует недосчитаться до 4% доступных объёмов нефти. Новое сокращение предложения способно усилить рост цен на топливо, ускорить инфляцию и увеличить риски для мировой экономики.

Как вам материал?

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
Поделиться
Telegram WhatsApp ВКонтакте OK X

Комментарии

Пока нет комментариев — будьте первым.

Оставить комментарий

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.