Нефтяной рынок оказался под угрозой нового масштабного потрясения после серии атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. В результате ударов беспилотников и ракет были повреждены объекты, связанные с нефтепроводом Восток — Запад, который в настоящее время играет особенно важную роль в обеспечении международных поставок.

Атаки осуществили йеменские хуситы, а также связанные с Ираном вооружённые группировки, действующие на территории Ирака. После попаданий по нефтяным объектам в стране возникли пожары. Саудовские власти временно остановили работу нефтепровода, чтобы оценить ущерб и провести необходимые восстановительные работы. При этом угроза новых атак сохраняется.

Один из наиболее значимых эпизодов произошёл в районе Янбу на побережье Красного моря. Именно здесь расположена насосная станция, имеющая стратегическое значение для транспортировки сырой нефти. Объект связан с деятельностью Saudi Aramco и ExxonMobil. По данным саудовской стороны, один из беспилотников достиг цели, однако окончательный размер ущерба пока не установлен.

Дополнительные признаки возможных повреждений были обнаружены спутниками в районе нефтеперерабатывающего предприятия возле аэропорта Khurais-Aramco. Этот объект находится более чем в тысяче километров от Янбу, что свидетельствует о географическом масштабе атак.

Нефтепровод Восток — Запад сейчас имеет особое значение для Саудовской Аравии. Его использование позволяет перенаправлять значительные объёмы нефти к портам Красного моря, минуя Ормузский пролив, через который проходят крупные международные потоки энергоресурсов.

Трейдеры предупреждают, что при длительной остановке нефтепровода экспорт Саудовской Аравии может резко сократиться. Запасов в портах Красного моря, по имеющимся оценкам, хватит примерно на 5-7 дней.

На этом фоне международный рынок рискует недосчитаться до 4% доступных объёмов нефти. Новое сокращение предложения способно усилить рост цен на топливо, ускорить инфляцию и увеличить риски для мировой экономики.