Фьючерсы на нефть Brent 27 октября потеряли 66 центов, или 0,57%, и стоили 115,15 доллара за баррель. Для Казахстана мировые сырьевые цены важны через экспортную выручку и валютный рынок.

Котировки на 00:00 UTC — 05:00 по времени Астаны — привёл Reuters. Агентство связало снижение цены Brent с надеждами на ослабление конфликта на Ближнем Востоке после переговоров в Тегеране. Это срез начала торгового дня; впоследствии котировки меняются.

Фьючерс — биржевой контракт на поставку товара в будущем. Его цена отражает в том числе ожидания участников рынка: опасения перебоев с поставками могут поддерживать котировки, а перспектива снижения напряжённости — давить на них.

Одновременно подешевела американская нефть West Texas Intermediate (WTI). На тот же момент цены двух нефтяных ориентиров выглядели так:

Марка Цена, долларов за баррель Снижение, долларов за баррель Brent 115,15 0,66 WTI 101,32 0,44

Сырьевые цены поддержали экспорт Казахстана

Значение мировых цен для страны видно в данных за более длительный период. В первом полугодии 2026 года экспорт товаров по платёжному балансу Казахстана вырос на 27,1%, до 48,5 млрд долларов. Об этом Нацбанк сообщил 30 сентября.

Платёжный баланс учитывает экономические операции страны с остальным миром. Рост экспорта регулятор связал в том числе с повышением мировых цен на нефть, уран, металлы, руды и зерно. Показатель охватывает все товарные продажи за рубеж, поэтому весь прирост выручки нельзя относить к одной нефти.

Для экспортёра важны одновременно цена и объём продаж. При неизменном количестве проданного сырья снижение цены уменьшает выручку. Но результат за месяц или квартал зависит от стоимости всех поставок за этот период и их объёма.

Поэтому для доходов Казахстана имеет значение продолжительность изменения цен. Утреннее движение котировок показывает положение рынка в конкретный момент; итоговая экспортная выручка складывается за время поставок.

На теңге влияют спрос на валюту и ожидания рынка

Нефтяные цены входят в число факторов обменного курса. Вместе с ними действуют инфляция, базовая ставка, налоговые выплаты, движение бюджетных средств и ожидания участников рынка. Этот механизм Нацбанк объясняет в ответах на вопросы о теңге.

На внешнем рынке регулятор также выделяет геополитику, валюты торговых партнёров и процентные ставки крупнейших центробанков. В совокупности эти факторы влияют на спрос и предложение иностранной валюты, из которых складывается биржевой курс.

Если спрос на доллар растёт, его курс к теңге повышается. Если предложение превышает спрос, доллар дешевеет. Поэтому снижение цены Brent на 0,57% не задаёт такого же изменения обменного курса.

Официальный курс доллара рассчитывают по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). За основу берут средневзвешенное значение к 15:30 по времени Астаны и устанавливают его на следующий рабочий день.