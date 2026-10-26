В Казахстане 529 врачей дефицитных специальностей получили по 8,5 млн теңге за работу в сельской местности на условиях пятилетней отработки. Это результаты за 2025 год, которые правительство привело в обзоре 26 октября. Выплата действует и в 2026 году, однако одного переезда в село для её получения недостаточно.

Данные опубликованы на сайте правительства. По расчётам KZ24.NEWS, выплаты 529 специалистам по 8,5 млн теңге составляют около 4,5 млрд теңге. Речь идёт о единовременной поддержке, а не о зарплате или ежегодной надбавке.

Кому положены 8,5 млн теңге

Правовая основа выплаты закреплена в статье 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении». Согласно подпунктам 14-8 и 14-9, акимат определяет остродефицитные медицинские специальности в сельских населённых пунктах и обеспечивает выплату специалистам, прибывшим туда работать на срок не менее пяти лет.

Таким образом, важны одновременно специальность, место работы и обязательство по сроку. Нельзя считать, что деньги автоматически получит любой врач, устроившийся в сельскую больницу.

Перечень остродефицитных направлений необходимо проверять в выбранном регионе. Общие сообщения о нехватке терапевтов, хирургов или других специалистов сами по себе не подтверждают право на выплату по конкретной вакансии. Полномочия акиматов указаны в опубликованном тексте закона.

Почему в 2026 году сумма остаётся прежней

Размер поддержки установлен как 100 минимальных заработных плат, действующих на 1 января соответствующего финансового года. Это МЗП, а не месячный расчётный показатель — МРП.

Согласно официальным расчётным показателям, в 2026 году минимальная зарплата составляет 85 000 теңге. Следовательно, 100 МЗП — это 8 500 000 теңге. Рост МРП сам по себе размер этой выплаты не увеличивает.

Что выяснить до переезда и подписания договора

Начать стоит с обращения в управление здравоохранения выбранной области и медицинскую организацию, предлагающую работу. До переезда желательно получить письменное подтверждение условий поддержки.

Входит ли специальность в действующий региональный перечень остродефицитных.

Предусмотрена ли выплата при трудоустройстве именно в эту организацию и населённый пункт.

Какие документы нужно подать, кто принимает решение и в какие сроки перечисляют деньги.

С какой даты начинается пятилетняя отработка и как учитываются длительные периоды отсутствия.

Что происходит при переводе, смене работодателя или досрочном расторжении договора.

Обещание при собеседовании стоит сопоставить с действующим региональным актом и текстом соглашения о выплате. Эти документы позволяют оценить не только размер помощи, но и обязательства получателя.

Придётся ли возвращать деньги при увольнении

Пятилетний срок — существенное условие поддержки. Однако опубликованный правительственный обзор не раскрывает порядок расчёта возврата при досрочном уходе.

Поэтому нельзя обещать, что врач во всех случаях вернёт только часть денег пропорционально неотработанному времени, либо утверждать, что всегда придётся возвращать всю сумму. До подписания соглашения нужно проверить основания возврата, формулу расчёта, исключения и последствия перевода в другую организацию.

Условия других региональных подъёмных также нельзя автоматически переносить на выплату в размере 100 МЗП: меры поддержки могут иметь разную правовую основу.

Жилищный кредит — отдельная мера поддержки

В правительственном обзоре также указаны бюджетные кредиты на покупку или строительство жилья: 2 500 МРП для специалистов, прибывших в сельские районные центры, и 2 000 МРП — в другие сельские населённые пункты.

При МРП 4 325 теңге в 2026 году это соответственно 10 812 500 и 8 650 000 теңге. Кредит предполагает возврат средств; его нельзя воспринимать как ещё одну безвозвратную выплату. Право на него и возможность сочетания мер поддержки необходимо уточнять отдельно.

По данным правительства, в 2025 году жильём обеспечили 727 врачей. По итогам того же года дефицит врачебных кадров относительно 2023-го сократился на 20,4%, в сельской местности — на 28,3%. Эти показатели отражают результаты комплекса мер, а не доказанный эффект только выплаты в 8,5 млн теңге.