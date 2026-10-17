Птицефабрику «Ақкөл Құс» в Акмолинской области расширят более чем вдвое. Строительство планируют начать уже в ноябре 2026 года, первый этап завершить весной следующего года, а полностью вывести предприятие на новую мощность — к середине 2028-го.

На фабрике построят четыре новых корпуса для кур-несушек общей вместимостью 324 тыс. голов. По расчётам предприятия, они смогут давать дополнительно до 110 млн яиц ежегодно. Появятся также новый корпус для молодняка и яйцесклад с линией, способной сортировать до 30 тыс. яиц в час. Кормоцех предприятия расширят. Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы, а оборудование из Китая и Европы планируют поставлять и монтировать в 2027 году.

После расширения изменится и масштаб самого предприятия. Сейчас здесь работают около 80 человек, проект предусматривает ещё 71 рабочее место— фактически штат может увеличиться почти на 90%. Поголовье птицы на 1 октября превышало 300 тыс. голов. За первые девять месяцев 2026 года фабрика произвела 48 млн яиц.

«Ақкөл Құс» работает в селе Домбыралы Аккольского района с 2014 года. При этом само юридическое лицо было зарегистрировано раньше — в 2005-м. Ассоциация яичных производителей Казахстана подтверждает действующую мощность предприятия на уровне 90 млн яиц в год.

Фабрика уже проходила несколько этапов роста. В 2020 году сообщалось, что предприятие начинало с выпуска около 5 млн яиц, а к тому моменту увеличило производство до 70 млн штук в год. Объём вложений в создание и развитие производства тогда оценивался примерно в 2,5 млрд ₸. Таким образом, после нынешнего проекта мощность фабрики станет примерно в 40 раз выше первоначальных 5 млн яиц. Только относительно нынешнего уровня прирост составит 122%.

Причём модернизация идёт не первый год. В 2025 году предприятие завершило отдельный проект по приобретению импортного оборудования стоимостью 36,6 млн ₸, создав мощности для производства до 180 тонн мяса птицы в год.

В 2026 году «Ақкөл Құс» также занялась инфраструктурой для переработки отходов. В материалах общественных слушаний говорится о строительстве новой площадки для временного хранения и переработки куриного помёта в удобрение. Там же официально зафиксирована действующая мощность фабрики — 90 млн яиц и около 300 тонн выбракованной птицы в год. На тот момент предприятие было рассчитано на содержание 237,5 тыс. кур-несушек и 142,5 тыс. голов ремонтного молодняка.

География продаж предприятия уже выходит за пределы Акмолинской области. Яйца поставляются в Астану, Кокшетау, другие регионы Казахстана и Кыргызстан. В 2023 году продукция фабрики, например, закупалась для стабилизационного фонда Кызылординской области.

Акмолинская область нацелилась на 1 млрд яиц

Расширение «Ақкөл Құс» является частью более крупной программы. Сейчас Акмолинская область производит почти 700 млн яиц в год, или около 15% общереспубликанского объёма. К 2028 году власти рассчитывают довести показатель до 1 млрд. Регион также обеспечивает примерно 30% производства мяса птицы в Казахстане. Если «Ақкөл Құс» действительно выйдет на заявленные 200 млн яиц, одна эта фабрика сможет обеспечивать примерно пятую часть целевого регионального производства.

При этом только расширение «Ақкөл Құс» даст дополнительные 110 млн яиц. Это примерно треть от тех дополнительных 300 млн штук, которые области необходимо получить, чтобы перейти от нынешних почти 700 млн к целевому миллиарду. Остальной прирост должен обеспечить запуск новых проектов и расширение других действующих птицефабрик.

Есть и важный вопрос, который пока остаётся без ответа: стоимость нового этапа расширения «Ақкөл Құс» в сообщении акимата не раскрывается. Не указаны также источник финансирования, объём собственных средств предприятия и возможная государственная поддержка. Поэтому называть проект инвестиционным на конкретную сумму пока нельзя.