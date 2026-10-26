Хэллоуин в 2026 году в Казахстане отмечают в субботу, 31 октября. Праздник традиционно приходится на последний день октября, а его главные мероприятия проходят вечером и в ночь на 1 ноября. Дополнительного выходного в Казахстане по этому поводу нет, но в 2026 году дата удачно выпадает на субботу, поэтому многим будет удобно отметить его без спешки.

Для одних Хэллоуин — это костюмы, вечеринки и вырезанные тыквы, для других — просто любопытная западная традиция, которая с каждым годом всё заметнее в городской культуре. Но почему его празднуют именно 31 октября, откуда взялись фонари из тыквы и как этот день отмечают в Казахстане?

Какого числа Хэллоуин в 2026 году

Если отвечать коротко, то Хэллоуин в 2026 году будет 31 октября. Дата этого праздника не меняется: его всегда отмечают в последний день октября. В 2026 году это суббота, поэтому вечеринки, домашние посиделки, тематические фотосессии и встречи с друзьями удобно устраивать именно в этот день.

Многие также спрашивают, в какую ночь празднуют Хэллоуин — с 30 на 31 октября или с 31 октября на 1 ноября. Правильный ответ: традиционно праздник связан именно с вечером 31 октября и ночью на 1 ноября.

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Будет ли выходной на Хэллоуин в Казахстане

Нет, Хэллоуин не входит в число государственных или национальных праздников Казахстана. Это значит, что официального выходного по этому случаю не предусмотрено. Однако в 2026 году 31 октября выпадает на субботу, поэтому у тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, день и так будет нерабочим. Для тех, кто работает по шестидневке, суббота может оставаться рабочим днём.

Важно не путать Хэллоуин с официальными праздниками октября. В 2026 году День Республики в Казахстане отмечается 25 октября, а выходной из-за совпадения с воскресеньем переносится на 26 октября. К Хэллоуину этот перенос отношения не имеет.

История Хэллоуина: от древних кельтов до тыквы Джека

Сегодня Хэллоуин трудно представить без страшных костюмов, светящихся тыкв и детей, выпрашивающих сладости. Однако привычный нам праздник появился не сразу. Его история насчитывает много столетий и начинается задолго до того, как о нём узнали в Америке.

За это время менялось практически всё: верования, обычаи и даже овощи, из которых делали праздничные фонари. Неизменной оставалась лишь дата — конец октября, когда осень уступает место зиме.

Самайн: когда живые боялись встречи с мёртвыми

Истоки Хэллоуина обычно связывают с Самайном — древним праздником кельтских народов, населявших Ирландию и другие части Британских островов. Его отмечали на рубеже октября и ноября, когда завершался сельскохозяйственный год, скот возвращали с пастбищ, а впереди начинался долгий холодный сезон.

Как рассказывает Библиотека Конгресса США, именно с Самайном связывают многие знакомые сегодня традиции Хэллоуина — от костров и необычных костюмов до представлений о духах, которые могут появляться среди живых.

Для людей того времени наступление зимы было не просто сменой погоды. Холод, болезни и нехватка продовольствия представляли реальную угрозу, а длинные тёмные ночи порождали множество поверий.

Считалось, что в дни Самайна граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой. Духи умерших и сверхъестественные существа могли появляться среди людей. Чтобы защититься от нежелательных гостей, зажигали костры и совершали обряды, связанные с окончанием старого года.

Некоторые обычаи, которые позднее стали частью Хэллоуина, исследователи связывают именно с этими верованиями. Однако современный праздник нельзя считать точной копией Самайна: за прошедшие столетия традиции неоднократно менялись.

Как языческий праздник получил христианское название

С распространением христианства старые народные обычаи постепенно переплелись с церковным календарём. В западной христианской традиции 1 ноября закрепилось празднование Дня всех святых — дня памяти святых, известных и неизвестных.

Вечер накануне называли All Hallows’ Eve, то есть «Канун Дня всех святых». Со временем это название сократилось до привычного Halloween.

Так праздник, корни которого уходят в дохристианскую эпоху, приобрёл новое название и постепенно изменил своё значение. В одних традициях сохранялась память об умерших, в других — народные поверья о духах, гадания и развлечения. Именно из этого смешения позднее вырос знакомый нам Хэллоуин.

Откуда появилась традиция надевать страшные костюмы

Переодевание — один из самых старых обычаев, связанных с Хэллоуином. Согласно распространённым объяснениям, необычные маски и наряды когда-то помогали людям скрываться от злых духов или отпугивать их.

В Ирландии и Шотландии существовала традиция guising: люди, в том числе дети, переодевались и ходили по домам, развлекая хозяев песнями, стихами и небольшими представлениями. Взамен они могли получить угощение.

Существовал и другой обычай — souling. В некоторых районах Британии люди обходили дома и просили особую выпечку, обещая помолиться за умерших родственников хозяев.

Эти традиции стали одними из предшественников современного обычая Trick or Treat — «Сладость или гадость». Правда, привычная картина с детьми в костюмах, которые обходят соседей с пакетами для конфет, окончательно сложилась гораздо позднее, уже в Северной Америке.

Почему символом Хэллоуина стала тыква

Самый узнаваемый символ Хэллоуина — оранжевая тыква с вырезанным лицом и огоньком внутри. Её называют фонарём Джека, или Jack-o’-lantern. Но первоначально у этого фонаря был совсем другой вид.

В Ирландии и Шотландии страшные рожицы вырезали из репы и других корнеплодов. Внутрь помещали свечу или тлеющий уголёк, а готовые фонари оставляли у домов. Считалось, что их зловещие лица способны отпугнуть нежелательных духов.

Само название связано со старинной ирландской легендой о Скупом Джеке — хитреце, который сумел несколько раз обмануть самого дьявола.

По одному из вариантов предания, Джек заставил дьявола пообещать, что тот никогда не заберёт его душу. Но после смерти хитрость обернулась против него. В рай Джека не пустили из-за совершённых при жизни грехов, а в ад он не мог попасть из-за данного дьяволом обещания.

Обречённому на вечные скитания Джеку достался лишь тлеющий уголёк. Он положил его в выдолбленную репу и отправился бродить во тьме. Так появился образ неприкаянного странника с фонарём, который впоследствии стал одним из главных символов Хэллоуина.

Но почему репу заменила тыква? Всё дело в переселении европейцев в Америку. Ирландские иммигранты привезли с собой знакомые обычаи, однако обнаружили, что местные тыквы гораздо крупнее и удобнее для вырезания. Постепенно именно они вытеснили традиционные корнеплоды.

Любопытно, что старинные фонари из репы выглядели значительно страшнее современных тыкв. Их маленькие, грубо вырезанные лица больше напоминали человеческие черепа, чем привычные улыбающиеся украшения.

Как Хэллоуин превратился в праздник костюмов и сладостей

Современный облик Хэллоуин во многом приобрёл в США. В XIX веке переселенцы из Ирландии и Шотландии привезли туда свои осенние обычаи, которые постепенно смешались с местными развлечениями.

Долгое время 31 октября было не столько семейным праздником, сколько ночью розыгрышей. Молодёжь пугала прохожих, устраивала шалости и разыгрывала соседей. Иногда безобидные проделки превращались в настоящий вандализм.

В первой половине XX века американские сообщества стали активнее организовывать праздничные мероприятия для детей. А после Второй мировой войны обычай обходить дома за сладостями получил особенно широкое распространение. Этому способствовали рост пригородов, доступность конфет и развитие торговли.

Постепенно Хэллоуин превратился в огромный культурный феномен. Появились массовые костюмированные вечеринки, тематические украшения, фильмы ужасов и целая индустрия праздничных товаров.

Из Америки современный формат Хэллоуина распространился по другим странам. Сегодня его отмечают и в Казахстане, хотя здесь он остаётся неофициальным праздником, который в основном ассоциируется с развлечениями, костюмами и осенней атмосферой.

За знакомыми каждому тыквами и масками скрывается история длиной в столетия. Праздник, который когда-то был связан со страхом перед наступающей зимой и потусторонним миром, превратился в вечер, когда люди сами наряжаются в тех, кого боялись их далёкие предки.

Как отмечают Хэллоуин в Казахстане

В Казахстане Хэллоуин не считается официальным или традиционным праздником, но уже давно присутствует в городской культуре. Особенно это заметно в крупных городах, где в конце октября проходят костюмированные вечеринки, тематические встречи, фотосессии, специальные меню в кафе и различные развлекательные мероприятия.

Чаще всего Хэллоуин здесь воспринимают как повод для весёлой атмосферы, необычного образа и общения с друзьями. Кто-то ограничивается домашним вечером с фильмами ужасов, кто-то устраивает фотосессию с тыквами и свечами, а кто-то идёт на вечеринку в полном гриме. При этом отношение к празднику в обществе разное: одни воспринимают его спокойно как элемент массовой культуры, другие относятся к нему сдержанно или критически.

Что можно сделать на Хэллоуин

Если хочется отметить Хэллоуин, совсем не обязательно тратить много денег. Можно украсить дом тыквами, бумажными летучими мышами и свечами, собрать друзей на вечер страшных историй, посмотреть атмосферные фильмы, приготовить осенние сладости или придумать простой костюм из обычной одежды. Именно поэтому праздник остаётся популярным: он легко адаптируется под любой формат — от шумной вечеринки до уютного домашнего вечера.