Поездка на такси в Астане закончилась для водителя inDrive десятью сутками административного ареста. Пассажирка рассказала в соцсетях о навязчивых предложениях интимного характера, после чего мужчину установила полиция, а 13 октября дело рассмотрел суд.

По данным Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны, инцидент произошёл 11 октября около 07:00. Суд установил, что водитель К. оскорбительно приставал к пассажирке и предлагал ей интимные услуги, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан. Обстоятельства дела передал Tengri со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признал вину. Суд также сослался на административный протокол, рапорт инспектора полиции и объяснения потерпевшей. Признание вины и то, что такое правонарушение водитель совершил впервые, учли как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд выбрал арест вместо штрафа или общественных работ

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 434 КоАП — мелкое хулиганство. Эта норма прямо включает оскорбительное приставание к физическим лицам и предусматривает несколько видов наказания: штраф 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест от пяти до 15 суток. Это следует из закона.

В 2026 году МРП составляет 4325 ₸. Следовательно, предусмотренный статьёй альтернативный штраф равен 86 500 ₸, по расчётам KZ24.NEWS. Однако суд с учётом характера поведения выбрал арест и назначил водителю 10 суток.

В доступных редакции сообщениях о нынешнем постановлении не удалось подтвердить, вступило ли оно уже в законную силу. Поэтому наша редакция не утверждает, что возможность его обжалования исчерпана.

Пассажирка утверждала, что водитель поехал в объезд

История стала публичной ещё до суда. Жительница Астаны рассказала в Threads, что возвращалась с друзьями домой утром 11 октября. Из-за масштабного сбоя «Яндекс Go» компания воспользовалась inDrive.

После того как друзья вышли возле своего дома, девушка, по её словам, попросила водителя проехать ещё около километра и предложила дополнительно 1000 ₸. Она утверждала, что после этого мужчина начал задавать вопросы о её интимной жизни и предлагать секс, несмотря на отказ.

Пассажирка также рассказывала, что водитель якобы выбрал более длинный маршрут. Испугавшись, она сделала вид, что согласна на его предложения, и попросила остановиться у магазина якобы ради сигарет. Когда автомобиль остановился, девушка позвонила подруге.

Важно разделять установленные судом обстоятельства и первоначальный рассказ пассажирки. Суд подтвердил приставания и навязчивые предложения интимного характера. Отклонение от маршрута в распространённом пресс-службой описании судебного решения отдельно не зафиксировано, поэтому эта деталь остаётся утверждением самой женщины.

inDrive заблокировал аккаунт ещё до решения суда

После появления истории inDrive сообщил, что начал внутреннюю проверку и временно заблокировал аккаунт водителя. Компания также заявила, что неоднократно пыталась связаться с автором публикации и просила предоставить сведения о заказе. Комментарий сервиса опубликовал Tengri.

Отдельного заявления inDrive уже после вынесения судебного решения, в котором компания сообщила бы о постоянной блокировке водителя, KZ24.NEWS не обнаружил. Таким образом, публично подтверждена именно временная блокировка на период разбирательства.

Сама поездка произошла утром 11 октября — в день крупного сбоя «Яндекс Go», когда нагрузка на альтернативные сервисы резко выросла. Основатель inDrive Арсен Томский сообщал, что число заказов в Казахстане за несколько часов почти утроилось. О последствиях этого сбоя и резком росте спроса писал KZ24.NEWS.