В Алматинской области запустили завод Segmenta по производству пищевых ароматизаторов, комплексных добавок и панировочных систем мощностью до 8 тыс. тонн в год. Предприятие может стать одним из шагов к локализации компонентов, которые используют производители продуктов питания, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Минсельхоз РК.

Новый завод входит в проект пищевого кластера Shin-Line Group. На предприятии предусмотрена собственная научно-исследовательская база для разработки вкусоароматических профилей. При этом сырьевая база остается международной: производство использует более 3 тыс. видов сырья и компонентов, поставляемых в том числе из Франции, Италии, Германии, Индии и США.

Выпуск ингредиентов внутри Казахстана потенциально позволит местным производителям диверсифицировать поставки и снизить зависимость от готовых импортных компонентов. Однако само открытие завода еще не означает сокращения импорта: для оценки эффекта необходимо знать фактические объемы выпуска, долю местного сырья и перечень импортозамещаемой продукции.

Отдельный фактор — стоимость. Если местные ингредиенты окажутся конкурентоспособными по цене и качеству, это укрепит позиции казахстанских предприятий пищевой промышленности. Если же производство будет существенно зависеть от зарубежного сырья, логистики и технологий, эффект локализации окажется ограниченным.

Проект также рассматривается как часть более масштабной инициативы по созданию пищевого кластера с заявленным объемом инвестиций до 300 млрд ₸. Для экономики это возможность развивать переработку, создавать технологичные рабочие места и увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Таким образом, значение нового завода определяется не только его мощностью, но и тем, какую часть производственной цепочки Казахстан сможет перенести внутрь страны — от сырья и разработки рецептур до готовых ингредиентов и их экспорта.