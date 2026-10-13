МВД Казахстана подготовило поправки в правила регистрации транспорта и получения водительских удостоверений. Изменения затронут кандидатов в водители, владельцев переоборудованных автомобилей и граждан, которые обменивают иностранные права, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на МВД РК.

Пересдать экзамен можно будет быстрее

Если кандидат не сдаст экзамен с первого раза, повторная попытка станет доступна уже на следующий рабочий день. После второй неудачи предусмотрят 10 календарных дней на подготовку.

После трёх отрицательных результатов последующие попытки сдачи соответствующего экзамена — теоретического или практического — станут платными. По замыслу МВД, это должно мотивировать кандидатов лучше готовиться и приходить на экзамен с необходимыми знаниями.

При этом положительный результат теоретического экзамена больше не будут аннулировать из-за неудачной сдачи практики. Это позволит кандидатам сосредоточиться на вождении, не пересдавая теорию повторно.

Для переоборудованных автомобилей отменят отдельный осмотр

После переоборудования транспортного средства владельцам не потребуется проходить отдельный осмотр. Достаточно будет документа, подтверждающего безопасность внесённых изменений.

Такая мера должна сократить количество формальностей и упростить оформление автомобилей после технических изменений.

Иностранные права будут проверять строже

Обмен иностранных водительских удостоверений будет возможен только после успешной сдачи теоретического экзамена и подтверждения подлинности документа компетентным органом иностранного государства по официальному запросу.

Это требование направлено на борьбу с поддельными водительскими удостоверениями.

Что изменится для водителей

Поправки предусматривают два основных направления: упрощение административных процедур и усиление контроля за знаниями водителей и подлинностью документов.

Для кандидатов в водители сократится ожидание между первой и второй попытками, а успешная сдача теории сохранит силу даже при неудаче на практике. Одновременно повторные провалы на экзаменах повлекут дополнительные расходы.

МВД объясняет изменения стремлением сделать государственные услуги быстрее и удобнее, сохранив требования к безопасности дорожного движения.