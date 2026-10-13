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Спрос на жильё в Астане рухнул почти на треть. Что происходит с рынком столицы

Опубликовано:
Сгенерировано ИИ

Количество сделок купли-продажи жилья в Астане в сентябре 2026 года сократилось на 29,2% в годовом выражении. Общереспубликанский показатель снизился на 14,3%. Такая динамика ставит вопрос о состоянии столичного рынка недвижимости, доступности жилья и способности покупателей обслуживать ипотечные кредиты, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Бюро нацстатистики РК

Астана теряет покупателей быстрее других регионов

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в сентябре в стране зарегистрировали 35 406 сделок купли-продажи жилья — на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе снижение в годовом выражении составляло 13,5%, а в июле — 6,5%. Это указывает на то, что активность на рынке остаётся заметно ниже прошлогоднего уровня.

Наиболее выраженное падение зафиксировано в Астане. За год количество сделок в столице сократилось на 29,2%. При этом город остаётся одним из двух крупнейших рынков жилья страны: в сентябре здесь зарегистрировали 6 119 сделок, или 17,3% от общего количества.

Алматы сохраняет первое место с 7 248 сделками, однако и здесь рынок теряет активность: за месяц показатель снизился на 5,7%.

Таким образом, речь идёт не о полном исчезновении спроса, а о сокращении числа покупателей, готовых заключать сделки на текущих рыночных условиях.

Почему покупатели могут откладывать покупку

Одна из возможных причин — соотношение стоимости жилья и доступности заёмных денег. Когда недвижимость дорожает, а ипотечное финансирование остаётся дорогим, часть потенциальных покупателей может отложить приобретение квартиры или пересмотреть свои требования к площади и расположению.

Данные предыдущих месяцев показывали, что цены и количество сделок могут двигаться в разных направлениях. В августе 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казахстана была на 13,1% выше, чем годом ранее. При этом число сделок с жильём за месяц сократилось на 3,6%.

Эта ситуация важна для оценки реального спроса. Рост стоимости квадратного метра не обязательно означает, что покупатели стали активнее приобретать недвижимость. Рынок может одновременно демонстрировать увеличение цен и снижение количества сделок.

Впрочем, объяснять падение продаж исключительно ипотекой было бы преждевременно. Для полноценной оценки необходимы данные о выдаче жилищных кредитов, доходах населения, первоначальных взносах и структуре сделок в столице.

Что это означает для рынка недвижимости

Снижение числа сделок само по себе не свидетельствует о падении цен или кризисе отрасли. Оно показывает, что рынок совершает меньше операций, но не объясняет, почему это происходит.

Для продавцов такая динамика может означать более длительный поиск покупателей и усиление конкуренции за платёжеспособный спрос. Застройщикам важно оценивать не только стоимость квадратного метра, но и скорость реализации квартир. Для покупателей же снижение активности потенциально расширяет возможности для переговоров, хотя автоматического удешевления жилья ждать не стоит.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, насколько долго рынок сможет сохранять высокие цены при сокращении количества сделок. Ответ зависит от стоимости строительства, объёма нового предложения, условий ипотечного кредитования и финансовых возможностей населения.

На что обратить внимание дальше

В ближайшие месяцы ключевыми индикаторами станут динамика цен на первичном и вторичном рынках Астаны, объём ипотечных выдач и изменение числа сделок в годовом выражении.

Если количество сделок продолжит снижаться, а цены останутся высокими, это может указывать на растущий разрыв между предложением продавцов и возможностями покупателей. Если же активность начнёт восстанавливаться, необходимо будет выяснить, связано ли это с сезонностью, изменением условий кредитования или появлением новых программ поддержки.

Главный вопрос для рынка жилья Казахстана — не только сколько квартир продаётся, но и сколько семей по-прежнему могут позволить себе их покупку. Именно этот показатель поможет понять, является ли нынешнее замедление временной коррекцией или отражает более глубокие изменения спроса.

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Материал подготовил

Мурат Сафиуллин Мурат Сафиуллин
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