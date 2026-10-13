В Казахстане отремонтировали 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанции и более 3,4 тыс. распределительных и трансформаторных пунктов. Работы должны повысить надёжность электроснабжения в период зимних нагрузок, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минэнерго РК.

По данным Министерства энергетики Казахстана, ремонтная кампания охватила все регионы страны. Основная задача — подготовить электросетевое хозяйство к отопительному сезону, когда потребление электроэнергии возрастает, а нагрузка на инфраструктуру увеличивается.

В каких регионах отремонтировали больше всего сетей

Наибольшие объёмы работ пришлись на три области.

Акмолинская область — более 2,6 тыс. км линий электропередачи, 49 подстанций и 555 распределительных и трансформаторных пунктов.

Павлодарская область — 2 444 км линий, 52 подстанции и 609 распределительных и трансформаторных пунктов.

Жамбылская область — более 1,8 тыс. км линий, 63 подстанции и 316 распределительных и трансформаторных пунктов.

Эти показатели отражают объём проведённых работ, но сами по себе не позволяют оценить состояние сетей после ремонта или сравнить надёжность электроснабжения в регионах.

Почему ремонт электросетей важен для населения

Изношенные линии электропередачи и оборудование подстанций могут приводить к авариям и перебоям в подаче электричества. Зимой такие сбои особенно чувствительны для жилых домов, больниц, школ, предприятий и объектов теплоснабжения.

Обновление инфраструктуры помогает снизить риск технологических нарушений. Однако итог зависит не только от протяжённости отремонтированных линий, но и от состояния оборудования, качества работ, своевременного обслуживания и готовности аварийных бригад.

Что покажет готовность энергосистемы к зиме

Объём выполненных ремонтов — один из показателей подготовки к отопительному сезону. Для оценки реального результата также важны количество аварийных отключений, продолжительность перебоев, потери электроэнергии в сетях и сроки восстановления электроснабжения.

Отдельный вопрос — темпы модернизации инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Плановый ремонт поддерживает работоспособность оборудования, но не всегда заменяет комплексную реконструкцию устаревших сетей.

Таким образом, ремонт 17,1 тыс. км линий электропередачи стал частью подготовки Казахстана к зимним нагрузкам. Насколько эти меры повысят надёжность энергоснабжения, покажут результаты прохождения отопительного сезона.