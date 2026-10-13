Казахстанские компании стали чаще заключать договоры на поставку российского леса через Петербургскую биржу. По состоянию на 30 сентября 2026 года число таких контрактов выросло на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом собственная статистика импорта показывает, насколько сильно казахстанский рынок пиломатериалов зависит от России.

Как сообщила биржа, с начала года оформлено 268 экспортных договоров на поставку в Казахстан сосновых пиломатериалов. Общий объём торгов превысил 10 000 м³, а оборот достиг 100 млн рублей. На площадке зарегистрированы пять казахстанских компаний.

Важная оговорка: на 14,5% выросло именно число биржевых договоров, а не весь импорт древесины. Кроме того, биржевые поставки охватывают лишь часть рынка: компании могут закупать материалы напрямую у производителей и посредников.

Откуда Казахстан закупает пиломатериалы и сколько платит

В доступной страновой статистике Всемирного банка WITS за 2024 год, основанной на данных международной торговли, по категории хвойных пиломатериалов указаны два поставщика — Россия и Беларусь. Всего Казахстан ввёз 921 400 м³ такой продукции на $48,27 млн.

Из России поступило 911 000 м³ на $46,66 млн, из Беларуси — 10 350 м³ на $1,62 млн. Таким образом, на Россию приходилось около 98,9% физического объёма импорта этой категории, по расчётам KZ24.NEWS. Данные приведены в базе WITS по товарному коду 440710.

По другой категории — прочих распиленных пиломатериалов, код 440799, — список шире. В 2024 году Казахстан ввёз такой древесины из России на $3,87 млн (29 600 м³), из Финляндии — примерно на $131 тыс. (641 м³), из Узбекистана — на $26 тыс. (402 м³), из Китая — на $27,5 тыс. (9 м³). Эти показатели публикует WITS. Категории различаются, поэтому складывать их с объёмами биржевых торгов 2026 года или считать полным импортом всей древесины было бы неправильно.

Заражённая древесина и история с обходом европейских пошлин

У торговли лесом есть и менее благополучная сторона. В августе 2026 года инспекторы в Семее обнаружили личинок карантинного вредителя в партии соснового кругляка объёмом 58,2 кубометра, завезённой из России. Как сообщил Минсельхоз, был составлен административный протокол, а материалы направили в суд. Это конкретный случай фитосанитарного нарушения, а не оценка качества всех российских поставок.

Ещё более серьёзные вопросы раньше возникали вокруг происхождения берёзовой фанеры, поставляемой в Евросоюз. В мае 2024 года Еврокомиссия распространила пошлины на российскую берёзовую фанеру на соответствующие поставки из Казахстана и Турции после расследования практик обхода антидемпинговых мер.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF позднее сообщило, что в ходе совместной проверки с казахстанскими ведомствами в 2024 году выявило использование российского или белорусского сырья при выпуске фанеры и подтвердило случаи обхода санкций ЕС. Эта история касалась другого товара и других торговых операций. Оснований связывать её с нынешними 268 биржевыми договорами нет.

Почему Казахстан одновременно ввозит лес и ограничивает его вывоз

С 12 июня 2026 года республика на полгода запретила экспорт отдельных видов лесоматериалов, включая определённые категории необработанной и распиленной древесины. Ограничение действует независимо от страны происхождения, с исключениями, перечисленными в приказе №284. То есть закупать лес в России Казахстан может, но свободно вывезти обратно подпадающие под запрет лесоматериалы уже нельзя.

Отдельное внимание уделяется контролю перевозок. В распоряжении ЕЭК от 26 сентября 2025 года предусмотрен пилотный проект по использованию навигационных пломб при перевозке определённых лесоматериалов из России в Казахстан и Кыргызстан. Документ предлагал начать его не позднее 1 февраля 2026 года и представить результаты в четвёртом квартале. Сам по себе этот порядок не доказывает незаконность каких-либо поставок.

На фоне торговли сырьём меняется и предложение для частного строительства. Отраслевой ресурс «Деревянное домостроение Сибири» в обзоре DDSIB рассматривает переход казахстанских заказчиков от обычной доски к готовым сибирским домокомплектам. Однако подтверждённых общерыночных данных о масштабах такого перехода пока недостаточно, поэтому это следует рассматривать как отраслевую оценку, а не установленную тенденцию для всего Казахстана.

Итог для строительного рынка неоднозначен: российская древесина сохраняет доминирующее положение в импорте хвойных пиломатериалов, число биржевых контрактов растёт, но вместе с торговлей усиливаются требования к происхождению, качеству и перемещению лесопродукции.