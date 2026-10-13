Проблема детского кариеса в Казахстане выходит за рамки стоматологических кабинетов. Речь уже не только о лечении зубов, но и о том, какие пищевые привычки формируются у детей, насколько доступна профилактика и удаётся ли вовремя выявлять проблемы со здоровьем, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минздрав РК.

По данным Минздрава, за первое полугодие 2026 года у школьников выявили 80 169 случаев кариеса. Всего профилактические осмотры прошли 3,6 млн детей. У 302 тыс. обследованных обнаружили различные заболевания, более 119 тыс. взяли под динамическое наблюдение.

Школьная среда становится частью профилактики. С 2025 года в организациях образования действует обновлённый стандарт питания, предусматривающий сокращение содержания сахара и соли в рационе. Это важный элемент профилактики: частое употребление продуктов с высоким содержанием свободных сахаров повышает риск развития кариеса.

Другой инструмент — раннее выявление стоматологических проблем. В рамках проекта «Болашаққа сау тіспен» за два года в стране открыли 166 профилактических стоматологических кабинетов. Их задача — не только помогать детям следить за состоянием зубов, но и формировать навыки ежедневной гигиены.

Следующий этап связан с цифровыми решениями. С 2027 года Минздрав планирует внедрить СМС-уведомления для родителей о предстоящих медицинских осмотрах. Такой механизм должен упростить организацию обследований и снизить вероятность того, что семьи пропустят запланированные визиты к врачам.

При этом главная задача — не просто расширять охват профилактическими мероприятиями, а добиваться измеримых результатов. Для этого необходимо отслеживать, меняется ли распространённость кариеса, насколько своевременно дети получают стоматологическую помощь и какие группы населения сталкиваются с трудностями при её получении.

Эффективность профилактики определяется не количеством открытых кабинетов и проведённых осмотров, а тем, удаётся ли предупреждать заболевания до того, как ребёнку потребуется серьёзное лечение. Именно по этому критерию в перспективе можно будет оценивать результативность нового подхода к охране здоровья школьников.