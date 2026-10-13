inDrive получил письменное предостережение от Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана после сообщений о резком подорожании поездок во время сбоя «Яндекс Go» 11 октября. В отдельных случаях пассажиры сообщали о ценах почти втрое выше обычных. О реакции регулятора стало известно 13 октября.

Как сообщило АЗРК, после перехода пользователей на альтернативные приложения спрос на inDrive резко увеличился. Свободных автомобилей стало не хватать, а водители начали предлагать более высокие цены. В этом сервисе стоимость поездки определяется договорённостью пассажира и водителя.

Почти трёхкратное подорожание ведомство описывает со ссылкой на сообщения СМИ об отдельных поездках. Это не показатель среднего роста цен по всему сервису или Казахстану.

Комиссию снизили до 1% в 19 городах

12 октября inDrive сообщил о снижении комиссии для водителей до 1% в 19 ключевых городах Казахстана, включая Алматы и Астану. Компания также вдвое увеличила команду проверки новых водителей на смене. Эти сведения привёл Kapital.kz со ссылкой на компанию.

Основатель и генеральный директор inDrive Арсен Томский объяснял, что утром 11 октября число заказов на поездки и доставку за несколько часов почти утроилось относительно обычного воскресного утра. По его словам, после привлечения водителей цены через несколько часов пошли вниз, хотя в некоторых местах оставались выше обычных.

О первых мерах сервиса 11 октября писал KZ24.NEWS. Тогда дополнительное ограничение диапазона торга ещё описывалось как план. Теперь АЗРК приводит информацию inDrive, распространённую в СМИ, о том, что ограничение введено. Точный предел ведомство не называет.

Предостережение не означает штраф

АЗРК подчёркивает, что мера направлена на предупреждение возможных нарушений. Письменное предостережение вынесено по пункту 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса. Само по себе оно не означает, что нарушение доказано или компания оштрафована.

Ведомство также обращает внимание на высокую концентрацию рынка агрегаторов такси: при ограниченном выборе платформ особенно важно сохранять доступность поездок. О начале антимонопольного расследования или назначении штрафа в опубликованном сообщении не говорится.