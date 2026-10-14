Внеочередные выборы депутатов маслихатов 29 ноября могут оказаться дороже августовских выборов в Курултай, на которые государство выделило 34,3 млрд ₸. Точной суммы новой кампании пока нет: ЦИК собирает заявки региональных комиссий, после чего смету передадут правительству и Министерству финансов.

Средства заранее в бюджете на 2026 год не предусмотрены, поскольку выборы внеочередные. Поэтому финансировать их намерены из резерва правительства. Об этом сообщил ЦИК.

Это не означает, что правительство уже выделило конкретную сумму. На момент проверки редакцией отдельного решения кабинета министров с утверждённой сметой выборов маслихатов не опубликовано.

Почему выборы маслихатов могут стоить дороже

Главная дополнительная статья расходов — 3 022 окружные избирательные комиссии. Для их работы привлекут ещё 15 110 членов комиссий, которым необходимо оплачивать труд.

На выборах Курултая ЦИК говорил примерно о 71 тыс. членов избирательных комиссий. Таким образом, только появление дополнительных окружных комиссий увеличивает число задействованных членов примерно на 21%, по расчётам KZ24.NEWS.

Есть и другие расходы. Маслихаты избираются одновременно на нескольких уровнях, поэтому вместо одного вида бюллетеня, как на выборах Курултая, в регионах понадобится несколько. Бюллетени будут печатать местные предприятия, а итоговая стоимость зависит от необходимого тиража.

Кроме того, государство финансирует предусмотренные законом расходы на предвыборную агитацию зарегистрированных кандидатов. По предварительной оценке ЦИК, на одно место в отдельных округах могут претендовать от трёх до десяти человек и более.

Предыдущие выборы в Курултай стоили 34,3 млрд ₸

Хороший ориентир для сравнения появился всего три месяца назад. На выборы депутатов Курултая, состоявшиеся 23 августа, правительство выделило 34,3 млрд ₸ из своего резерва.

Тогда причина была такой же: при утверждении бюджета на 2026 год проведение этой кампании ещё невозможно было заранее предусмотреть.

Около 75% предварительной сметы выборов Курултая связывали с оплатой труда примерно 71 тыс. членов избирательных комиссий. Остальные расходы включали печать бюллетеней и другой полиграфии, информационное сопровождение, транспорт, связь, командировки и материально-техническое обеспечение.

Ещё один ориентир — выборы Мажилиса и маслихатов всех уровней 2023 года. Тогда Министерство финансов предусматривало на обе кампании вместе 33,4 млрд ₸. Напрямую сравнивать эту сумму с 2026 годом некорректно: изменились избирательная система, цены и сама структура кампаний.

Сколько потратят сейчас — станет известно позже

Сейчас территориальные избирательные комиссии готовят бюджетные заявки. ЦИК объединит их в сводный расчёт и передаст правительству. Только после этого должна появиться окончательная сумма.

По закону выборы депутатов маслихатов финансируются из республиканского бюджета через специальные счета местных исполнительных органов. Это предусмотрено статьёй 33 Конституционного закона о выборах.

Само голосование ЦИК назначил на 29 ноября 2026 года. Выдвижение и самовыдвижение кандидатов проходит с 14 октября до 18:00 27 октября, а регистрация должна завершиться до 18:00 1 ноября.

Поэтому утверждать сейчас, что выборы точно обойдутся дороже 34,3 млрд ₸, преждевременно. ЦИК перечислил факторы, которые способны увеличить расходы по сравнению с выборами Курултая, но окончательную стоимость определит отдельное решение правительства.