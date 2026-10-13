ЕЭК готовит новые правила проверки сертификатов и протоколов испытаний продукции. Цель — выявлять недостоверные документы, пресекать нарушения в работе сертификационных органов и повысить безопасность товаров на общем рынке Союза, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на ЕЭК.

Актуальность вопроса подтверждают результаты российских проверок. В марте 2026 года Росаккредитация сообщила о приостановке 4,5 тыс. из 13,1 тыс. деклараций, зарегистрированных на основании протоколов испытаний ЕАЭС. Выдачу ещё 5 тыс. протоколов ведомство не смогло подтвердить. Речь идёт о результатах проверки документов, а не о доказанной опасности всей соответствующей продукции.

Теперь ЕЭК намерена усилить взаимодействие национальных ведомств. Предлагается ускорить обмен документами, повысить достоверность единых реестров и расширить полномочия Совета руководителей органов по аккредитации. В долгосрочной перспективе планируется совершенствовать правила учёта протоколов испытаний и ответственность за нарушения.

Для общего рынка проблема принципиальна: документы, выданные в одной стране ЕАЭС, используются при подтверждении соответствия продукции требованиям Союза. Сомнения в достоверности испытаний подрывают доверие к этой системе и создают риски для добросовестных компаний.

Комплекс мер планируется представить Евразийскому межправительственному совету после консультаций и необходимых процедур. Пока новые правила находятся на стадии подготовки.

Их эффективность будет зависеть от того, удастся ли странам Союза наладить оперативный обмен информацией и единообразно реагировать на нарушения, не создавая дополнительных барьеров для законного бизнеса.