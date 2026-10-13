Добро пожаловать на онлайн-викторину ко Всемирному дню конфет!

Шоколадные конфеты, карамель, мармелад, леденцы — у каждого наверняка найдётся любимое лакомство. Мы привыкли видеть сладости на полках магазинов, дарить их близким и покупать к праздникам. Но за яркими обёртками и знакомыми вкусами скрывается удивительный мир, полный неожиданных историй, необычных традиций и любопытных открытий.

Как появились первые конфеты? Какие сладости любят в разных уголках планеты? Почему одни лакомства тают во рту, другие приятно тянутся, а третьи удивляют совершенно неожиданными свойствами? И какие изобретения изменили кондитерское искусство?

В этой викторине вас ждут 20 вопросов об истории конфет, сладких традициях разных стран и секретах их изготовления. Здесь пригодятся не только знания, но и логика, любознательность и немного интуиции.

Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с миром конфет, и откройте для себя его самые интересные тайны!

Средний балл В среднем пользователи отвечают верно на 11,9 из 20 вопросов. Викторина Всемирный день конфет: 20 сладких вопросов с неожиданными ответами Начать

Удалось ли вам ответить на все 20 вопросов? Какие задания оказались самыми сложными, а какие заставили улыбнуться или по-настоящему удивили? Возможно, вы открыли для себя совершенно новые сладости или узнали неожиданную историю давно знакомого лакомства.

Расскажите в комментариях, сколько правильных ответов вы набрали и какие конфеты любите больше всего. Предпочитаете шоколад, карамель, мармелад или необычные сладости, которые нечасто встретишь в магазинах Казахстана?

А если знаете интересную историю о конфетах или необычное лакомство, которое стоит попробовать, обязательно поделитесь. Ваши идеи могут стать основой для следующих викторин на kz24.news.