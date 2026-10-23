Криптовалютный сервис Walt, бывший Wallet в Telegram, не получал лицензию Национального банка Казахстана на обмен необеспеченных цифровых активов и не проходил предусмотренную регулятором учётную регистрацию. Об этом Нацбанк сообщил в ответе Kursiv.

Однако проверка KZ24.NEWS обнаружила важное дополнение: в публичном реестре регулятора МФЦА AFSA действительно зарегистрирована компания TG Wallet KZ Ltd. Ей 5 июня 2026 года выдали лицензию участника FinTech Lab, которая предусматривает хранение цифровых активов, операции с ними и работу регулируемой P2P-площадки. Но у разрешения сейчас стоит статус Licence Granted – Pending Approval for Commencement of Operations — лицензия выдана, однако начало деятельности ещё ожидает одобрения. Это показывает реестр AFSA.

Поэтому два утверждения одновременно верны: у Walt нет лицензии Нацбанка, но структура с названием TG Wallet KZ уже получила лицензию AFSA. При этом нынешний статус этой лицензии не позволяет утверждать, что действующий Walt уже начал регулируемую работу в Казахстане через МФЦА.

Что известно о TG Wallet KZ

TG Wallet KZ Ltd зарегистрировали в МФЦА 5 мая 2026 года. Её акционером указан Wallet Global Ventures Limited. Лицензия компании предусматривает четыре направления, связанные с цифровыми активами: хранение активов, операции за собственный счёт, стейкинг и работу Digital Asset Trading Facility, причём последнее разрешение ограничено регулируемой P2P-платформой.

Сам Walt в своих действующих условиях сервиса указывает другим юридическим лицом — TG Wallet Inc., зарегистрированным в Панаме. Именно эта компания названа поставщиком основных услуг Walt для пользователей за пределами отдельных локальных рынков. Сервис также подчёркивает, что он является самостоятельным продуктом и не принадлежит Telegram.

Это означает, что наличие TG Wallet KZ в реестре AFSA само по себе ещё не доказывает, что операции нынешнего глобального Walt с казахстанскими пользователями уже проводятся именно от имени этой компании.

Почему отсутствие лицензии Нацбанка ещё не означает полный запрет

С 1 мая 2026 года законодательство Казахстана предусматривает сразу несколько регулируемых вариантов организации оборота необеспеченных цифровых активов. Такие услуги могут оказывать операторы с лицензией или регистрацией Нацбанка, а на территории МФЦА — участники, имеющие соответствующее разрешение регулятора центра. Это установлено законом о цифровых активах.

Именно поэтому отсутствие лицензии Нацбанка нельзя автоматически превращать в вывод, что любой пользователь Walt в Казахстане нарушает закон. Сам Нацбанк в ответе Kursiv не дал прямого ответа, возникает ли административная или уголовная ответственность у физлица за разовую покупку, продажу, хранение или перевод собственной криптовалюты через этот сервис.

Регулятор при этом разделил распоряжение собственными цифровыми активами и оказание услуг другим людям. Физлица вправе распоряжаться принадлежащими им цифровыми активами в установленных законом пределах, а систематическое предоставление третьим лицам услуг по покупке, продаже или обмену требует соблюдения разрешительных требований.

Лицензия TG Wallet KZ уже выдана, но работать по ней пока рано

Статус TG Wallet KZ особенно важен для понимания ситуации. AFSA в 2026 году отдельно разъясняла, что участники FinTech Lab могут начать оказывать услуги на стадии надзора только после того, как необходимые внутренние механизмы контроля будут созданы к удовлетворению регулятора.

У TG Wallet KZ в реестре пока сохраняется статус ожидания одобрения начала операций. Поэтому на 23 октября корректная формулировка выглядит так: лицензии Нацбанка у Walt нет, связанная с экосистемой Wallet компания получила лицензию AFSA, но разрешение на фактический старт деятельности по ней ещё не отражено в реестре.