В Астане семерых человек будут судить по делу о предполагаемой мошеннической схеме, которая, по версии следствия, действовала около четырёх лет. 51 потерпевшему обещали помощь с льготным жильём, выгодными кредитами и финансированием. Общий ущерб превысил 413 млн ₸.

По расчётам KZ24.NEWS, это более 8,1 млн ₸ в среднем на одного потерпевшего. Реальные суммы по отдельным эпизодам могли значительно отличаться — прокуратура их не раскрыла.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура Астаны. Фигуранты пока являются обвиняемыми, их виновность должен установить суд.

Офисы, фирмы и гарантийные письма создавали видимость законной работы

По версии следствия, участники группы не ограничивались устными обещаниями. Они арендовали офисы, создавали коммерческие организации, заключали с гражданами договоры на оказание услуг и оформляли гарантийные письма.

Клиентов также убеждали, что у участников схемы якобы есть связи в государственных и квазигосударственных структурах. Именно эти связи, как утверждалось, должны были помочь получить жильё по льготной программе, выгодный кредит или другое финансирование.

Какие компании использовались, сколько договоров заключили, какие конкретно суммы передавал каждый потерпевший и что было написано в гарантийных письмах, прокуратура в открытом сообщении не раскрыла.

Официальный порядок получения государственной жилищной поддержки устроен иначе. В Астане заявления и отбор по жилищным программам проводятся через официальные государственные механизмы и системы Отбасы банка. Порядок предоставления льготного жилья разъясняет акимат. Обещание частного посредника «решить вопрос» благодаря связям само по себе не даёт права на жильё.

Что грозит обвиняемым

Прокуратура квалифицировала действия фигурантов по части 4 статьи 190 УК — мошенничество, совершённое преступной группой либо в особо крупном размере, а также по статье 262 УК — создание, руководство организованной группой или участие в ней.

Часть 4 статьи 190 предусматривает в том числе лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. По статье 262 создание организованной группы или руководство ею наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, участие — от пяти до десяти лет. Какое наказание может быть назначено каждому конкретному обвиняемому, зависит от установленной судом роли и доказанных эпизодов.

Вернут ли потерпевшим 413 млн ₸

На данный момент ответить на этот вопрос нельзя. В сообщении прокуратуры нет сведений о том, какую часть ущерба удалось возместить, наложен ли арест на квартиры, автомобили, банковские счета или другое имущество обвиняемых и обеспечены ли гражданские иски потерпевших.

Поэтому сумма 413 млн ₸ — это заявленный следствием материальный ущерб, а не сумма денег, которую уже удалось вернуть гражданам.

Не опубликована и дата начала судебного процесса. Из официально распространённой информации известно только, что расследование завершено и материалы переданы в суд.

Похожая схема с обещаниями дешёвого жилья была выявлена в Астане буквально несколькими днями ранее: полиция сообщала о женщине, которая представлялась банковским специалистом и обещала приобрести квартиру значительно ниже рыночной цены через аукцион. Одна потерпевшая перечислила ей 5 млн ₸, а следствие проверяет ещё два похожих эпизода. Об этом сообщила полиция.