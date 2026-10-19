С 19 октября в трёх регионах Казахстана должен стартовать пилот персональных SMS-напоминаний о медицинских скринингах через 1414. Сообщения предназначены не для всех жителей подряд: система сама определит людей, которым подошло время пройти профилактическое обследование.

Пилот охватывает Акмолинскую область, области Абай и Ұлытау. После получения SMS человеку предлагают обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Такой порядок объявил Минздрав 16 октября.

При этом на утро 19 октября KZ24.NEWS не нашёл отдельного официального сообщения о фактической отправке первых SMS. Поэтому корректнее говорить о запланированном на 19 октября старте, а не утверждать, что рассылку уже получили жители всех трёх областей.

В каких регионах запускают SMS

Акмолинская область

Жителям региона, которых система отнесёт к целевой группе планового скрининга, должны приходить персональные напоминания через 1414.

Область Абай

Регион также вошёл в первую пилотную тройку. После получения уведомления нужно обращаться в поликлинику, к которой прикреплён пациент.

Область Ұлытау

Третий регион пилота — область Ұлытау. Минздрав не сообщал, что человеку необходимо предварительно самостоятельно регистрироваться для получения SMS.

Какие обследования будут напоминать пройти

Минздрав говорит о шести направлениях профилактических обследований. Среди них ведомство называет раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, нарушений мозгового кровообращения и вирусных гепатитов.

При этом в пресс-релизе все шесть направлений отдельным списком не расшифрованы. Действующие правила скрининга содержат разные целевые группы в зависимости от пола, возраста, состояния здоровья и факторов риска. С июля 2026 года в них, например, появился отдельный скрининг рака лёгкого для определённых групп риска в возрасте от 50 до 70 лет.

Поэтому получение SMS не означает, что у человека нашли заболевание. Это приглашение пройти профилактическое обследование, для которого он подходит по установленным критериям.

Что делать после SMS от 1414

Минздрав описывает простой порядок: после уведомления нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти предложенный скрининг.

Если сообщение кажется ошибочным — например, указанные данные не соответствуют человеку, — отдельный механизм ответа именно для скринингов Минздрав пока не описал. В такой ситуации разумнее уточнить информацию непосредственно в своей поликлинике или через контакт-центр 1414.

Если SMS не пришло, но человек хочет проверить, должен ли он в этом году проходить скрининг, это также можно уточнить в своей поликлинике. Пилотная рассылка является напоминанием, а не единственным способом узнать о профилактическом обследовании.

Как отличить уведомление от мошенников

Само упоминание 1414 ещё не гарантирует безопасность сообщения: государственные органы предупреждают, что мошенники могут имитировать официальные уведомления.

Настоящее напоминание о скрининге не является поводом сообщать кому-либо код из SMS, пароль, данные банковской карты или ЭЦП, переводить деньги либо устанавливать программу по просьбе звонящего. Государственная инструкция рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам из SMS и при сомнениях самостоятельно связываться с официальными службами.

Особенно подозрителен сценарий, когда после уведомления человеку звонят и просят назвать пришедший от 1414 код. Такой код нельзя передавать третьим лицам.

С 26 октября появится ещё один вид SMS

Следующий этап Минздрав планирует запустить уже по всему Казахстану с 26 октября. После регистрации прививки в медицинской системе человеку либо законному представителю ребёнка должно приходить сообщение с видом и датой вакцинации.

Здесь предусмотрена важная функция контроля. Если человек получил SMS о прививке, которой на самом деле не было, он сможет ответить на сообщение через 1414. Данные направят в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для проверки.

Эти уведомления не следует путать со скринингами: пилот скринингов с 19 октября касается только трёх регионов, тогда как сервис проверки зарегистрированных прививок с 26 октября планируют запустить по всей стране.