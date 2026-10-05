Казахстан усилил внимание к въезжающим после сообщений о возможном случае особо опасной инфекции в Иркутской области России. Министерство здравоохранения сообщило о превентивных мерах и санитарно-карантинном контроле в пунктах пропуска, но одновременно подчеркнуло: риск завоза инфекции в страну сейчас оценивается как низкий.

На всех видах транспорта людей с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции пока не выявили, сообщил Минздрав 5 октября.

На сообщения из России отреагировали и другие страны региона. Кыргызстан перевёл все санитарно-карантинные пункты в усиленный режим, а Узбекистан повысил готовность санитарно-эпидемиологических служб. При этом формулировка, что все три страны усилили контроль именно «на границе с Россией», неверна: общая сухопутная граница с РФ из них есть только у Казахстана.

В России чуму официально не подтвердили

Поводом стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института, скончавшейся в ночь на 2 октября после тяжёлого заболевания. В первые дни появились сообщения, что причиной могла быть лёгочная чума. Глава Бурятии Алексей Цыденов сначала также употребил формулировку о чуме, а затем изменил её на более осторожную — «возможно».

Роспотребнадзор 4 октября сообщил другую версию. У женщины указан диагноз «пневмония неустановленной этиологии», а расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью. Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Иркутске и Шелехове ведомство назвало стабильной, заявил Роспотребнадзор.

Под медицинским наблюдением находятся 197 человек, контактировавших с заболевшей. По данным, которые приводит Минздрав Казахстана, признаков заболевания у них нет, результаты лабораторных исследований отрицательные. Окончательные обстоятельства заболевания женщины продолжают выяснять.

Кыргызстан проверяет людей, транспорт и грузы

Кыргызстан сообщил об усилении мер ещё 4 октября. Все санитарно-карантинные пункты страны перевели на усиленный режим. Специалисты контролируют людей, транспортные средства и грузы, пересекающие государственную границу, сообщил Минздрав республики.

Речь не идёт о российско-кыргызской границе: у Кыргызстана и России общей границы нет. Проверки проводятся на собственных пунктах пропуска страны, включая направления, через которые могут прибывать пассажиры и грузы из России.

Узбекистан также повысил готовность профильных служб. Санитарные специалисты отслеживают официальные данные России и Всемирной организации здравоохранения, включая подтверждение диагноза, возможный источник заражения, маршруты передвижения заболевшей и её контакты. Одновременно усилены меры по предотвращению завоза особо опасных инфекций, сообщил комитет.

Казахстан и Россия ещё в мае обсуждали совместный мониторинг биологических угроз и обмен эпидемиологической информацией в приграничных районах. Об этих договорённостях ранее писал KZ24.NEWS.

Минздрав Казахстана рекомендует после поездок обращаться за медицинской помощью при появлении признаков заболевания и обязательно сообщать врачу, где человек находился и в какие даты. При этом на 5 октября ведомство не сообщает ни об одном выявленном в Казахстане случае, связанном с ситуацией в Иркутской области.