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Порт Актау углубляют до 7 метров: перевозки по ТМТМ могут вырасти до 30%

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В порту Актау ведутся основные дноуглубительные работы

В порту Актау началась основная фаза дноуглубления на фоне продолжающегося обмеления Каспийского моря. Планируется извлечь около 1,3 млн кубометров грунта и довести глубину акватории до 6–7 метров. Дноуглубление порта Актау должно позволить судам работать с большей загрузкой и снять одно из ограничений на каспийском участке Транскаспийского международного транспортного маршрута.

О начале основных работ 5 октября сообщило ведомство. Минтранс прямо связывает необходимость проекта со снижением уровня Каспия, которое уже влияет на условия судоходства и эксплуатационные характеристики акватории.

Самая заметная цифра в новом сообщении — потенциальный рост объёмов перевозок по ТМТМ до 30%. При этом речь не идёт о гарантированном увеличении грузопотока на 30% сразу после завершения работ. Формулировка министерства осторожнее: дноуглубление должно способствовать росту перевозок до 30%. Аналогично ведомство не обещает автоматического удешевления логистики на 10–15%, а говорит, что проект создаст условия для такого снижения стоимости морской транспортировки.

После углубления акватории суда смогут заходить в порт при большей осадке и полнее использовать грузоподъёмность. Для ТМТМ это особенно важно: морской участок через Каспий остаётся обязательным звеном маршрута между Казахстаном и Азербайджаном.

Основные работы планировали начать ещё во второй половине июля

Проект к нынешнему этапу шёл несколько месяцев. Ещё 24 июня Минтранс сообщал, что генеральный подрядчик China Harbour Engineering Company Ltd. завершил геодезические изыскания, а на объекте мобилизуют дноуглубительный флот, технику и оборудование. Тогда начало основной фазы было запланировано на вторую половину июля, а завершение всего проекта — до конца 2026 года.

В новом сообщении точная дата фактического старта основной фазы не названа: министерство лишь подтверждает, что эти работы уже начаты. При этом конечный срок не изменился — дноуглубление по-прежнему планируют завершить до конца 2026 года.

Есть и важная деталь с цифрой 30%. В июньском сообщении Минтранс указывал, что контейнерные перевозки по направлению Китай — Европа через ТМТМ за первые пять месяцев 2026 года уже выросли на 30%. Это другой показатель. Свежие 30% — оценка возможного дополнительного эффекта от дноуглубления, а не повтор статистики за январь–май.

Обмеление Каспия превращается в инфраструктурную проблему

Снижение уровня моря для Актау — уже не только экологическая тема. Оно непосредственно ограничивает судоходство и заставляет перестраивать портовую инфраструктуру. Масштабы обмеления и изменение уровня воды KZ24.NEWS ранее разбирал отдельно.

Одновременно Казахстан наращивает наземную и терминальную часть Среднего коридора. В 2025 году в Актау запустили крупный контейнерный хаб, о котором писал KZ24.NEWS. Дноуглубление должно дополнить эту инфраструктуру со стороны моря: без достаточной глубины увеличение терминальных мощностей само по себе не решает проблему полной загрузки судов.

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Актау Мангистауская область

Материал подготовил

Татьяна Муратова Татьяна Муратова
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