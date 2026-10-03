KZ24.NEWS формирует пул экспертов — приглашаем специалистов к сотрудничеству

Редакция KZ24.NEWS начинает формировать собственный пул специалистов, к которым журналисты смогут обращаться за профессиональными комментариями, разъяснениями и интервью при подготовке материалов.

Мы хотим расширить круг источников и чаще давать читателям не только информацию о произошедшем, но и профессиональное объяснение того, что это означает, почему это происходит и к каким последствиям может привести.

Кого мы ищем

Нас интересуют специалисты с реальным профессиональным опытом в своей области. Это могут быть учёные, преподаватели, врачи, юристы, экономисты, финансисты, инженеры, аналитики, предприниматели, отраслевые специалисты и представители профессиональных объединений.

Среди интересующих редакцию направлений:

экономика, финансы и банковский сектор;

право и налоги;

энергетика, нефть и газ, горнодобывающая отрасль;

строительство и недвижимость;

медицина и фармацевтика;

IT, искусственный интеллект, телеком и кибербезопасность;

транспорт, автомобили, авиация и логистика;

образование и наука;

сельское хозяйство и экология;

международные отношения и страны Центральной Азии;

другие профессиональные области.

Как это будет работать

Специалист заполняет анкету и указывает свою профессиональную специализацию, опыт и темы, которые готов комментировать. После проверки редакция сможет сохранить контакт во внутренней базе KZ24.NEWS.

Когда журналист готовит материал по соответствующей теме, он сможет обратиться к специалисту за коротким письменным комментарием, разъяснением, интервью или профессиональной оценкой.

При этом эксперт самостоятельно решает, готов ли он отвечать на конкретный запрос редакции.

Что важно знать

Заполнение анкеты не означает автоматического признания человека экспертом KZ24.NEWS и не гарантирует публикацию его комментариев. Все заявки проходят редакционную проверку, а решение об использовании комментария остаётся за редакцией.

Участие в экспертной сети бесплатно. KZ24.NEWS не взимает плату за включение специалиста в базу и не размещает рекламные или PR-комментарии под видом независимой экспертной оценки.

Контактные данные, указанные в анкете, предназначены для внутренней работы редакции и не публикуются автоматически на сайте.

Как присоединиться

Если вы обладаете профессиональной экспертизой и готовы помогать журналистам KZ24.NEWS разбираться в сложных темах, заполните анкету на странице «Экспертная сеть KZ24.NEWS».